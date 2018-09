Comienza el proceso de entrega-recepción en el Congreso de Jalisco

Para iniciar con el proceso de entrega- recepción en el Congreso estatal, fue instalada la Comisión Especial que dará seguimiento al trámite administrativo de cambio de estafeta entre las Legislaturas 61 y 62. El actual presidente de la Mesa Directiva, Jorge Arana, afirmó que concluirán su gestión sin contratiempos administrativos y dejarán ahorros en las cuentas bancarias del Congreso.

"En las dos últimas Legislaturas ha habido una total austeridad, dadas las circunstancias de nuestro estado y del país. En números redondos entre la pasada Legislatura y esta el Congreso tiene ahorros por alrededor de 200 millones de pesos que significan el 25% del presupuesto. No hay teléfonos celulares, no hay gasolina, no hay casa de enlace, no hubo incrementos en sueldos y prestaciones en los tres años para ningún diputado", sostuvo Arana.

Conforman esta comisión un diputado electo representando a las ocho fracciones parlamentarias de la próxima legislatura. Por Morena Óscar García Lomelí, Irma de Anda del PAN, Sofía Berenice García del PRI, Daniel Robles de León de Movimiento Ciudadano, Enrique Velázquez del PRD, Rosa Angelica Fregoso del Partido Verde y María Esther López Chávez del Partido del Trabajo. Además del Contralor interno, el Secretario General del Congreso, el presidente de la Comisión de Administración. La 62 legislatura estatal entrará en funciones el próximo primero de noviembre.

Por otra parte, el Partido Movimiento Ciudadano confirmó que Salvador Caro Cabrera se mantendrá como coordinador de su bancada estatal en la siguiente Legislatura.

En sesión de pleno del Congreso se notificó la licencia de los diputados Felipe Romo Cuellar que será alcalde de Encarnación de Díaz y Francisco Javier Álvarez Chávez en Tamazula. También solicitaron licencia Claudia Delgadillo y Hugo Rodríguez que serán regidores de Morena en Guadalajara y Zapopan respectivamente.

LS