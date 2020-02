Colectivas piden acciones para erradicar la violencia contra las mujeres

Empresas, universidades privadas y públicas, así como el Gobierno del Estado y los municipios de la Zona Metropolitana de Guadalajara manifestaron su apoyo a empleadas que deseen sumarse al paro nacional de mujeres "Un día sin nosotros", que se llevará a cabo el próximo lunes 9 de marzo y busca que las mujeres no realicen ninguna actividad laboral, educativa o del hogar para visibilizar la situación de la violencia contra mujeres.

Respecto a los diferentes comunicados que empresas, universidades y gobiernos realizaron sobre "Un día sin nosotras", la vocera de la colectiva feminista "Mis Amigas Me Cuidan Gdl", expresó que sería mejor que no comuniquen posturas sino acciones, pues las mujeres siguen sufriendo violencia dentro de esos espacios. "Daría gusto que emprendieran acciones como tolerancia cero al acoso laboral, que las mujeres tendrán transporte, prestaciones de ley, que las jornadas de intendencia bajarán de horas o en su defecto subirán sus prestaciones, que capaciten en cuanto a perspectiva de género".

Por su parte Paola Lazo, académica del Iteso, mencionó que el paro de este próximo 9 de marzo debe ser un momento para sopesar la ausencia de las mujeres y agregó que: "No se les da permiso, las mujeres tienen el derecho de decidir si se suman al paro o no, ese día las empresas deben reflexionar si están contribuyendo a la igualdad de género y donde no. Que puedan atender la brecha salarial, que revisen las licencias por maternidad".

En cuanto a acciones tras el paro, Guadalupe Ramos, coordinadora de Cladem, explicó que empresas, universidades y gobiernos deben de planear acciones concretas: "Que van a hacer ese día y después, cómo van a hacer una reflexión profunda, que planes y programas tienen previsto, si tienen protocolos de prevención del acoso u hostigamiento, si tienen una acción concreta para disminuir los salarios precarios, si ya tienen previsto la inserción de mujeres en los altos mandos".

Las diferentes colectivas del país invitan a participar este próximo 8 de marzo en las distintas actividades y marchas que se suscitaran en distintas ciudades, y a participar en el paro de actividades laborales, escolares y del hogar para visibilizar la violencia.

En el caso de Jalisco, diversos colectivos entre los que se encuentran: Mis amigas me cuidan Gdl, Yo voy 8 de marzo, Vulvurina, Batukada feminista Gdl, Cladem Jalisco y Género y lucha de clases, invitan a participar en las charlas y talleres que tendrán inicio a las 11:00 horas en Plaza Universidad para a las18:00 horas marchar rumbo a la glorieta de los desaparecidos.

LS