Colapsa tráfico en el Centro tapatío por cierres viales

Los cierres viales en calles del Centro Histórico colapsaron el tráfico en la zona desde la mañana. Las vialidades del primer cuadro de la ciudad se vieron afectadas por las obras del Paseo Alcalde que ocasionaron el cierre de Juan Manuel, San Felipe y Hospital a su cruce con la avenida. Rutas que tenían una fuerte carga vehicular por los trabajos de la Línea 3.

Por varias horas, la calle Independencia lució completamente llena de vehículos que circulaban a vuelta de rueda, pues por ahí circularon las rutas de camión que pasaban por Juan Manuel, además porque era la única vialidad en al menos cuatro cuadras que sacaba hasta Federalismo. También hubo complicaciones en Liceo, Pino Suárez, Santa Mónica, Juan Manuel y San Felipe.

Si bien había presencia de al menos cuatro agentes viales en la zona, no fue suficiente pues en los puntos más conflictivos como Juan Manuel y Santa Mónica y San Felipe a su cruce con Liceo y Pino Suárez, no se detectó a ningún agente que agilizara el paso de los automóviles.

Algunos usuarios del transporte público lucieron desconcertados ante el cambio de rutas y muchos de ellos no sabían dónde tomar el camión, ni tampoco por dónde se iba a ir.

Por su parte, automovilistas expresaron su molestia por los cierres viales pues señalaron que el Centro no está en condiciones para hacerlo por las obras de la Línea 3 del Tren Ligero.

“Está mal, es mucho el tráfico y no hacen nada (por controlarlo) eso es problemático para todos”, indicó un conductor quien prefirió no dar su nombre.

Por su parte Gerardo, quien sí estaba enterado de los cierres viales, comentó que se le olvidó tomar previsiones y se acordó hasta que ya estaba atrapado en el tráfico.

“Ayer me enteré pero no me di cuenta hasta este momento. Dije ‘chin’, lo de Paseo Alcalde pero no hay manera de irse porque todo está cerrado por aquí”.

RECUERDA| El próximo miércoles 21 de marzo iniciaremos obra en 16 de Septiembre entre López Cotilla y Prisciliano Sánchez; también se cerrarán los cruceros de Av. Alcalde con San Felipe, Juan Manuel y Hospital. Aquí las rutas de desvío para automovilistas y transporte público. pic.twitter.com/ILAkpN8KwN — SIOP Jalisco (@SIOPJal) 20 de marzo de 2018

Mientras que José, chofer de un taxi, indicó que no estaba informado de los cierres viales. “Está muy malo, ya hay mucho tráfico y no sabemos por dónde salir. Hay que buscarle la salida nomás porque no hay de otra”.

La recomendación es tomar rutas alternas como avenida Juárez o Hidalgo para cruzar el primer cuadro. Si se tiene que acudir a algún punto dentro de la zona afectada por los cierres viales, se puede tomar Garibaldi, Angulo o Herrera y Cairo.

Sumando a los cierres viales, que durarán tres semanas, los carriles ponientes de 16 de septiembre entre López Cotilla y Prisciliano Sánchez también estarán cerrados por lo menos durante cinco semanas.

SABER MÁS

¿Por dónde están pasando las rutas de transporte público?

Poniente-Oriente

360: Juan Manuel, Enrique Díaz de León, Reforma, Belén

249: Enrique Díaz de León, Reforma, Pino Suárez, Juan Manuel

258: Juan Manuel, Federalismo, Reforma, Pino Suárez, Juan Manuel

39A: Juan Manuel, Enrique Díaz de León, Reforma, Belén

Oriente-Poniente

258: Independencia, Contreras Medellín-San Felipe

360, 39A y 128A: San Felipe, Pino Suárez, Independencia, Contreras Medellín, San Felipe

Oriente-Centro-Oriente

153 CTM: Independencia, Zaragoza, Reforma, Pino Suárez, Juan Manuel

156 y 258: Garibaldi, González Ortega, Reforma, Pino Suárez, Juan Manuel

275 B: Garibaldi, Pino Suárez, Juan Manuel

174: Pino Suárez, Independencia, Zaragoza, Reforma, Belén

39: Independencia, Contreras Medellín, Reforma, Pino Suárez, Juan manuel

GC