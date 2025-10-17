Clima en Zapopan hoy: el pronóstico para el viernes 17 de octubre de 2025

El clima en Zapopan para este viernes 17 de octubre informa que estará con algo de nubes con 25 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 26 grados.Acerca de a la humedad, la misma rondará el 53%.Según se anuncia, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Noroeste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 13 grados.Sábado 18 de octubre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 14Domingo 19 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 15Lunes 20 de octubre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 13Martes 21 de octubre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 13Miércoles 22 de octubre de 2025: nubes dispersas, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 11Jueves 23 de octubre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 12Viernes 24 de octubre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 12Clima en El Salto Clima en Monterrey Clima en Cancún Clima en Tonalá Clima en Mazamitla Clima en Guadalajara Clima en Tlaquepaque Clima en Puerto Vallarta Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Tapalpa Clima en Ciudad de México Clima en Chapala Clima en Tlajomulco de Zúñiga