Viernes, 17 de Octubre 2025

LO ÚLTIMO DE México

México |

Clima en Cancún hoy: el pronóstico para el viernes 17 de octubre de 2025

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de Cancún

Por: Redacción web .

Clima en Cancún hoy: el pronóstico para el viernes 17 de octubre de 2025

Clima en Cancún hoy: el pronóstico para el viernes 17 de octubre de 2025

El clima en Cancún para este viernes 17 de octubre informa que estará con lluvia moderada con 32 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 33 grados.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 25 grados.

Según se informó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Este que irán a una velocidad de 4 kms por hora.

En relación a la humedad, la misma rondará el 68%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Cancún

Sábado 18 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 25

Domingo 19 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 26

Lunes 20 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 25

Martes 21 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 25

Miércoles 22 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 25

Jueves 23 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 24

Viernes 24 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 24

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Tapalpa
Clima en El Salto
Clima en Puerto Vallarta
Clima en Mazamitla
Clima en Zapopan
Clima en Tlajomulco de Zúñiga
Clima en Tonalá
Clima en Tepatitlán de Morelos
Clima en Chapala
Clima en Tlaquepaque
Clima en Guadalajara
Clima en Ciudad de México
Clima en Monterrey

Temas

Lee También

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones