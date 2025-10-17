Clima en Cancún hoy: el pronóstico para el viernes 17 de octubre de 2025

El clima en Cancún para este viernes 17 de octubre informa que estará con lluvia moderada con 32 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 33 grados.A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 25 grados.Según se informó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Este que irán a una velocidad de 4 kms por hora.En relación a la humedad, la misma rondará el 68%.Sábado 18 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 25Domingo 19 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 26Lunes 20 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 25Martes 21 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 25Miércoles 22 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 25Jueves 23 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 24Viernes 24 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 24Clima en Tapalpa Clima en El Salto Clima en Puerto Vallarta Clima en Mazamitla Clima en Zapopan Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Tonalá Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Chapala Clima en Tlaquepaque Clima en Guadalajara Clima en Ciudad de México Clima en Monterrey