Clima en Guadalajara hoy: el pronóstico para el miércoles 8 de octubre de 2025

Por: Redacción web .

El clima en Guadalajara para este miércoles 8 de octubre determina que estará con lluvia moderada con 22 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 24 grados.

Según se informó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Noreste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 16 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Guadalajara

Jueves 9 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 16

Viernes 10 de octubre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 16

Sábado 11 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 17

Domingo 12 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 16

Lunes 13 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 15

Martes 14 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 15

Miércoles 15 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 16

