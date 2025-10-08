Clima en Monterrey hoy: el pronóstico para el miércoles 8 de octubre de 2025

El clima en Monterrey para este miércoles 8 de octubre prevé que estará con lluvia moderada con 24 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 25 grados.

Según se informó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Este que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 69%.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 21 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Monterrey

Jueves 9 de octubre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 22

Viernes 10 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 21

Sábado 11 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 21

Domingo 12 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 21

Lunes 13 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 22

Martes 14 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 22

Miércoles 15 de octubre de 2025: nubes, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 22

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Chapala

Clima en Mazamitla

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Guadalajara

Clima en El Salto

Clima en Puerto Vallarta

Clima en Tapalpa

Clima en Tlaquepaque

Clima en Cancún

Clima en Zapopan

Clima en Ciudad de México

Clima en Tonalá

