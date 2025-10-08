Clima en Cancún hoy: el pronóstico para el miércoles 8 de octubre de 2025

El clima en Cancún para este miércoles 8 de octubre anticipa que estará con lluvia ligera con 31 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 32 grados.Además, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 26 grados.En relación a la humedad, la misma rondará el 60%.Según se establece, el clima presenta un 85% de probabilidad de lluvias con vientos del Este que irán a una velocidad de 3 kms por hora.Jueves 9 de octubre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 25Viernes 10 de octubre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 24Sábado 11 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 24Domingo 12 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 24Lunes 13 de octubre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 25Martes 14 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 25Miércoles 15 de octubre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 26Clima en Tapalpa Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Puerto Vallarta Clima en Tlaquepaque Clima en Zapopan Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Monterrey Clima en El Salto Clima en Tonalá Clima en Ciudad de México Clima en Chapala Clima en Guadalajara Clima en Mazamitla