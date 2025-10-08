Clima en Cancún hoy: el pronóstico para el miércoles 8 de octubre de 2025

El clima en Cancún para este miércoles 8 de octubre anticipa que estará con lluvia ligera con 31 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 32 grados.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 26 grados.

En relación a la humedad, la misma rondará el 60%.

Según se establece, el clima presenta un 85% de probabilidad de lluvias con vientos del Este que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Cancún

Jueves 9 de octubre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 25

Viernes 10 de octubre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 24

Sábado 11 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 24

Domingo 12 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 24

Lunes 13 de octubre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 25

Martes 14 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 25

Miércoles 15 de octubre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 26

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Tapalpa

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Puerto Vallarta

Clima en Tlaquepaque

Clima en Zapopan

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Monterrey

Clima en El Salto

Clima en Tonalá

Clima en Ciudad de México

Clima en Chapala

Clima en Guadalajara

Clima en Mazamitla

