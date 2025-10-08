Miércoles, 08 de Octubre 2025

Clima en Cancún hoy: el pronóstico para el miércoles 8 de octubre de 2025

El clima en Cancún para este miércoles 8 de octubre anticipa que estará con lluvia ligera con 31 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 32 grados.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 26 grados.

En relación a la humedad, la misma rondará el 60%.

Según se establece, el clima presenta un 85% de probabilidad de lluvias con vientos del Este que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Cancún

Jueves 9 de octubre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 25

Viernes 10 de octubre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 24

Sábado 11 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 24

Domingo 12 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 24

Lunes 13 de octubre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 25

Martes 14 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 25

Miércoles 15 de octubre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 26

