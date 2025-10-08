Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el miércoles 8 de octubre de 2025

El clima en Ciudad de México para este miércoles 8 de octubre anticipa que estará con lluvia moderada con 16 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 16 grados.

Según se informó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Noroeste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.

Acerca de a la humedad, la misma rondará el 91%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Ciudad de México

Jueves 9 de octubre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 18 y temperatura mínima de 13

Viernes 10 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 17 y temperatura mínima de 13

Sábado 11 de octubre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 19 y temperatura mínima de 13

Domingo 12 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 14

Lunes 13 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 13

Martes 14 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 12

Miércoles 15 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 12

