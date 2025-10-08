Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el miércoles 8 de octubre de 2025

El clima en Ciudad de México para este miércoles 8 de octubre anticipa que estará con lluvia moderada con 16 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 16 grados.Según se informó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Noroeste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.Acerca de a la humedad, la misma rondará el 91%.Jueves 9 de octubre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 18 y temperatura mínima de 13Viernes 10 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 17 y temperatura mínima de 13Sábado 11 de octubre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 19 y temperatura mínima de 13Domingo 12 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 14Lunes 13 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 13Martes 14 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 12Miércoles 15 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 12Clima en Tonalá Clima en Puerto Vallarta Clima en Tapalpa Clima en Monterrey Clima en Tlaquepaque Clima en Guadalajara Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Mazamitla Clima en El Salto Clima en Chapala Clima en Cancún Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Zapopan