Clima en Puerto Vallarta hoy: el pronóstico para el miércoles 8 de octubre de 2025

El clima en Puerto Vallarta para este miércoles 8 de octubre determina que estará con lluvia moderada con 32 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 32 grados.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 23 grados.

Según se establece, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 2 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Puerto Vallarta

Jueves 9 de octubre de 2025: nubes, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 24

Viernes 10 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 25

Sábado 11 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 24

Domingo 12 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 23

Lunes 13 de octubre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 23

Martes 14 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 23

Miércoles 15 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 24

