Clima en Mazamitla hoy: el pronóstico para el miércoles 8 de octubre de 2025

El clima en Mazamitla para este miércoles 8 de octubre prevé que estará con lluvia moderada con 20 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 21 grados.En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 60%.A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 12 grados.Según se establece, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Noreste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.Jueves 9 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 12Viernes 10 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 18 y temperatura mínima de 12Sábado 11 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 18 y temperatura mínima de 11Domingo 12 de octubre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 12Lunes 13 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 12Martes 14 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 12Miércoles 15 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 12