Clima en Tlajomulco de Zúñiga hoy: el pronóstico para el miércoles 24 de septiembre de 2025

Por: Redacción web .

El clima en Tlajomulco de Zúñiga para este miércoles 24 de septiembre anticipa que estará con muy nuboso con 24 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 27 grados.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 16 grados.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 48%.

Según se comunicó, el clima presenta un 12% de probabilidad de lluvias con vientos del Este que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Tlajomulco de Zúñiga

Jueves 25 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 15

Viernes 26 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 16

Sábado 27 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 14

Domingo 28 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 15

Lunes 29 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 15

Martes 30 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 15

Miércoles 1 de octubre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 16

  • Clima en Tlajomulco de Zúñiga
  • Clima

