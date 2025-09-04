De acuerdo con el pronóstico del sitio especializado Meteored, durante la tarde y la noche de este jueves podrían presentarse lluvias acompañadas de actividad eléctrica en algunas zonas de la Ribera de Chapala.

Clima Ribera de Chapala HOY jueves 4 de septiembre de 2025

Ajijic

Durante la mañana, se espera que en Ajijic predomine una combinación de nubes y Sol, y en la tarde es posible que se presenten lluvias acompañadas de actividad eléctrica.

Hora Probabilidad de lluvia 14:00 30% 17:00 50% 20:00 70% 23:00 50%

Se espera una temperatura máxima de 25°C, y una mínima de 18°.

Jocotepec

En Jocotepec se prevé una mezcla de nubes y claros durante las primeras horas de la mañana, y a partir del mediodía existen posibilidades de lluvia. Se estima que alrededor de las 17:00 horas pueda presentarse una tormenta con descargas eléctricas.

Hora Probabilidad de lluvia 12:00 30% 14:00 40% 17:00 80% 20:00 60% 23:00 40%

En cuanto a temperatura, se espera una máxima de 26° C, y una mínima de 17°.

Chapala

En Chapala se espera una mezcla de nubes y Sol a un cielo parcialmente cubierto. En la tarde es posible que se presenten lluvias acompañadas de actividad eléctrica.

Hora Probabilidad de lluvia 17:00 40% 20:00 80% 23:00 60%

Se estima una temperatura máxima de 24° C, y una mínima de 17°.

No te pierdas: Quirino pide una solución técnica, social y económica para López Mateos

Ocotlán

Ocotlán despierta con un cielo parcialmente nublado, el cual prevalecerá al menos hasta el mediodía. Aunque hay posibilidad de lluvias desde tempranas horas de la tarde, estas podrían venir acompañadas de actividad eléctrica en la noche.

Hora Probabilidad de lluvia 14:00 30% 17:00 50% 20:00 70% 23:00 60%

Se estima una temperatura máxima de 25° C, y una mínima de 16°.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

MB