De acuerdo con el pronóstico del sitio especializado Meteored, este viernes las probabilidades de que se presenten lluvias en la Ribera de Chapala son bajas y se concentran especialmente en horas de la noche. Durante el día se espera que predomine un cielo parcialmente cubierto.

Clima Ribera de Chapala HOY viernes 29 de agosto de 2025

Ajijic

Este viernes se espera que predomine en Ajijic una combinación de nubes y claros a un cielo parcialmente nublado. No se descarta la posibilidad de que se presente algún episodio de lluvia, especialmente durante la noche.

Hora Probabilidad de lluvia 23:00 30%

Jocotepec

De acuerdo con Meteored, en Jocotepec se espera que predomine una combinación de Sol y nubes, con posibilidades de que caigan chubascos, especialmente durante la tarde y la noche.

Hora Probabilidad de lluvia 10:00 30% 17:00 30% 20:00 30%

Se prevé una temperatura máxima de 25° C, y una mínima de 17°.

Chapala

En Chapala se espera un cielo de parcialmente a completamente cubierto este viernes. Hay una baja posibilidad de que caiga una lluvia de baja intensidad durante la noche.

Hora Probabilidad de lluvia 23:00 30%

Se pronostica una temperatura máxima de 24° C, y una mínima de 17°.

Ocotlán

Durante las primeras horas de la mañana Ocotlán presentará un cielo completamente cubierto. Para el resto del día se prevé un cielo parcialmente nublado. No se descarta la aparición de una lluvia de baja intensidad ya entrada la noche.

Hora Probabilidad de lluvia 23:00 30%

