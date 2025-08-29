De acuerdo con el pronóstico del sitio especializado Meteored, este viernes las probabilidades de que se presenten lluvias en la Ribera de Chapala son bajas y se concentran especialmente en horas de la noche. Durante el día se espera que predomine un cielo parcialmente cubierto.Este viernes se espera que predomine en Ajijic una combinación de nubes y claros a un cielo parcialmente nublado. No se descarta la posibilidad de que se presente algún episodio de lluvia, especialmente durante la noche.De acuerdo con Meteored, en Jocotepec se espera que predomine una combinación de Sol y nubes, con posibilidades de que caigan chubascos, especialmente durante la tarde y la noche.Se prevé una temperatura máxima de 25° C, y una mínima de 17°.En Chapala se espera un cielo de parcialmente a completamente cubierto este viernes. Hay una baja posibilidad de que caiga una lluvia de baja intensidad durante la noche.Se pronostica una temperatura máxima de 24° C, y una mínima de 17°.Durante las primeras horas de la mañana Ocotlán presentará un cielo completamente cubierto. Para el resto del día se prevé un cielo parcialmente nublado. No se descarta la aparición de una lluvia de baja intensidad ya entrada la noche.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *MB