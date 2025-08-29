La Fiscalía del Estado reforzó sus operativos en centros de rehabilitación -conocidos como “anexos”- con resultados que confirman la magnitud de las problemáticas en estos espacios. Entre el 6 de diciembre de 2024 y el 27 de agosto de 2025, personal de tres Vicefiscalías inspeccionó 100 establecimientos en más de 20 municipios, logrando la localización de 12 personas reportadas como desaparecidas y el cumplimiento de 12 órdenes de aprehensión.

De acuerdo con la dependencia, las intervenciones han tenido objetivos múltiples: desde atender denuncias por desaparición y delitos de alto impacto hasta informar a las personas internas sobre sus derechos. En total, cerca de mil 500 personas recibieron orientación durante las visitas. Además, cinco centros fueron asegurados para continuar investigaciones de posibles delitos.

Las órdenes cumplimentadas corresponden a delitos como homicidio calificado, lesiones, violación, fraude y robo equiparado. Con ello, autoridades dieron con una docena de individuos requeridos por jueces en distintos procesos.

La Fiscalía destacó la colaboración de la Comisión para la Protección Contra Riesgos Sanitarios y de inspectores municipales, lo que permitió detectar irregularidades administrativas y de operación.

Los casos más recientes se dieron en Guadalajara y Zapopan. En la capital, un centro en la Colonia Las Conchas fue clausurado por carecer de licencias municipales; las 29 personas internas fueron reintegradas a sus familias. En Zapopan, tras una denuncia de presunto maltrato en un anexo de Mesa de los Ocotes, las pesquisas no confirmaron agresiones; sin embargo, el establecimiento fue cerrado por irregularidades, entre ellas la falta de licencia. En consecuencia, 51 internos también regresaron con sus familiares.

Estas acciones buscan garantizar que los anexos funcionen dentro de la legalidad y, sobre todo, que no se conviertan en espacios donde se violenten los derechos de las personas.

Con los resultados a la fecha, la Fiscalía aseguró que continuará con la estrategia de inspecciones coordinadas, al considerar que no solo permiten fortalecer la procuración de justicia, sino también dar certeza a quienes buscan atención en estos centros.

CT