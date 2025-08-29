Guadalajara tiene un “C5 del clima”, pero pocos lo aprovechan. Se llama radar Doppler. Es un viejo achacoso, pero todavía útil. Pese a sus fallas intermitentes, me salvó de un par de tormentas este temporal.

Les voy a contar su historia y cómo una herramienta de este tipo podría aprovecharse mejor. Sobre todo, ante la gravedad de las inundaciones en Guadalajara que se convirtieron en un asunto de vida o muerte.

El radar meteorológico Doppler operado por el Instituto de Astronomía y Meteorología (IAM) de la UdeG detecta tormentas, granizadas y huracanes a corto plazo (horas). Tiene un alcance de 240 km a la redonda que abarca todo Jalisco.

Genera un mapa en tiempo real cuando las nubes están próximas y muestra por colores el grado de intensidad de la tormenta.

Se puede consultar en iam.cucei.udg.mx/radar/iam/ o googleando radar Doppler y dando clic en la opción “IAM”. También en la app móvil IAM-CUCEI disponible en Google Play y App Store. Es realmente fácil.

Sin embargo, “ha sobrepasado su vida útil”, me confirmó Carlos Román, geógrafo del IAM. Este temporal dejó de operar por varios días debido a fallas eléctricas. Sus intermitencias son frecuentes.

El radar Doppler empezó a operar en 2009. Costó un millón 300 mil dólares en ese momento (unos 15 millones de pesos). Para su compra, la UdeG puso el 40% del costo y el Gobierno de Jalisco el resto.

En su momento se destacó como el único radar de su tipo operado por una universidad en México. Doppler fue pionero, pero ya podría jubilarse.

No es la única herramienta para predecir el clima. Los especialistas también utilizan los modelos estadísticos y estaciones para hacer un pronóstico meteorológico con varios días.

Doppler se diferencia de los anteriores porque es un sistema de nowcasting o pronóstico inmediato del tiempo en alta resolución. Algo así como una alarma muy precisa que te ofrece un mapita con las nubes, una o dos horas antes de que se caiga el cielo.

Hoy la tecnología y la Inteligencia Artificial ofrecen alternativas de avanzada para que la ciudad cuente con un sistema moderno de nowcasting.

Si no vamos a invertir en colectores, al menos hagámoslo en un sistema de alerta temprana, con mapas en alta definición, bien difundido por canales oficiales, que sería de gran utilidad para prevenir a la ciudadanía.

Quizás sólo haya que repetir el esquema de colaboración entre la UdeG y el gobierno de Jalisco para modernizar el sistema de pronóstico inmediato del tiempo.

La gravedad de las inundaciones lo amerita, ¿no creen?