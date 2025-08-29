Zapopan confirma solidez financiera

Zapopan fue ratificado por la agencia internacional Fitch Ratings con la calificación AAA(mex), la más alta posible en escala nacional, y BBB- en escala internacional; ambas con Perspectiva Estable. El resultado confirma la solidez financiera del municipio y el manejo responsable de sus recursos públicos.

La tesorera municipal, Adriana Romo López, señaló que esta distinción es producto de más de una década de disciplina administrativa. “Con criterios de eficiencia, disciplina y responsabilidad hemos conseguido un gasto ordenado. Logramos reducir la deuda y sostener un crecimiento en los ingresos propios. Por esa razón Zapopan tiene estabilidad y confianza en todos los niveles”, afirmó.

El Perfil Crediticio Individual (PCI) del municipio alcanzó A-, superior a la calificación soberana de México, lo que refleja una situación más sólida que el promedio nacional. Además, el crédito de largo plazo con BBVA fue evaluado como AAA(mex), lo que confirma una capacidad de pago extremadamente fuerte.

En el análisis internacional, Fitch colocó a Zapopan al nivel de Milán y por encima de capitales como Madrid y Sao Paulo.

El reconocimiento llega cuando la ciudad se prepara para ser sede del Mundial 2026.

