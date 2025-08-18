Al inicio de esta semana, algunas zonas de la Ribera de Chapala registran una disminución en la probabilidad de lluvia respecto a las estimaciones de la semana pasada. De acuerdo con el pronóstico del sitio especializado Meteored, este lunes se espera que predomine una combinación de Sol y nubes en la zona, sin descartar algún episodio de lluvia en durante la tarde y la noche.

Clima Ribera de Chapala HOY lunes 18 de agosto de 2025

Ajijic

Este lunes se espera que en Ajijic predomine una combinación de Sol y nubes, con probabilidad de una lluvia débil entrada la noche. Se estima una temperatura máxima de 24° C, y una mínima de 17.

Jocotepec

Del mismo modo, en Jocotepec se espera una combinación de nubes y claros a un cielo parcialmente nublado. Hay probabilidad de lluvia (30%) a partir de las 17:00 horas, aunque se espera que la precipitación sea más intensa y esté acompañada de descargas eléctricas durante la noche.

En cuanto a la temperatura, Meteored prevé una máxima de 25° C, y una mínima de 16°.

Chapala

En Chapala se espera una combinación de Sol y nubes durante la mayor parte del día, aunque hay horas en que el cielo podría tener una mayor presencia de nubes.

A las 20:00 hay un 30% de probabilidad de una tormenta eléctrica.

Se espera que la temperatura máxima alcance los 24° C, y la mínima los 17°.

Ocotlán

Ocotlán despierta con un cielo parcialmente cubierto, aunque al transcurrir las horas se esperan momentos de claridad con presencia de nubes. A las 17:00 horas hay un 30% de probabilidad de lluvia acompañada de actividad eléctrica.

Se prevé una temperatura máxima de 26° C, y una mínima de 15°.

MB

