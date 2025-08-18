Lunes, 18 de Agosto 2025

Estiman poca probabilidad de lluvia en la Ribera de Chapala

En su pronóstico, el sitio especializado Meteored no descarta que caigan lluvias con posible actividad eléctrica en horas de la tarde y la noche

Conoce el pronóstico del clima de la Ribera de Chapala para este lunes 18 de agosto. EL INFORMADOR/ARCHIVO

Al inicio de esta semana, algunas zonas de la Ribera de Chapala registran una disminución en la probabilidad de lluvia respecto a las estimaciones de la semana pasada. De acuerdo con el pronóstico del sitio especializado Meteored, este lunes se espera que predomine una combinación de Sol y nubes en la zona, sin descartar algún episodio de lluvia en durante la tarde y la noche.

Clima Ribera de Chapala HOY lunes 18 de agosto de 2025

Ajijic

Este lunes se espera que en Ajijic predomine una combinación de Sol y nubes, con probabilidad de una lluvia débil entrada la noche. Se estima una temperatura máxima de 24° C, y una mínima de 17.

Jocotepec

Del mismo modo, en Jocotepec se espera una combinación de nubes y claros a un cielo parcialmente nublado. Hay probabilidad de lluvia (30%) a partir de las 17:00 horas, aunque se espera que la precipitación sea más intensa y esté acompañada de descargas eléctricas durante la noche.

En cuanto a la temperatura, Meteored prevé una máxima de 25° C, y una mínima de 16°.

Chapala

En Chapala se espera una combinación de Sol y nubes durante la mayor parte del día, aunque hay horas en que el cielo podría tener una mayor presencia de nubes.

A las 20:00 hay un 30% de probabilidad de una tormenta eléctrica.

Se espera que la temperatura máxima alcance los 24° C, y la mínima los 17°.

Ocotlán

Ocotlán despierta con un cielo parcialmente cubierto, aunque al transcurrir las horas se esperan momentos de claridad con presencia de nubes. A las 17:00 horas hay un 30% de probabilidad de lluvia acompañada de actividad eléctrica.

Se prevé una temperatura máxima de 26° C, y una mínima de 15°.

