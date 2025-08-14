Jueves, 14 de Agosto 2025

Jalisco |

En Puerto Vallarta arribará el aguacero en este día

Entérate del clima que le aguarda a la urbe vallartense en este jueves

Por: Ámbar Orozco

En Puerto Vallarta se espera la precipitación de tormenta eléctrica durante la mañana y la tarde. NTX / ARCHIVO

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) los canales de baja presión al interior del país; una vaguada en altura; el ingreso de humedad del océano Pacífico y golfo de México; la onda tropical número 22 sobre el sureste y oriente; y una zona de baja presión con probabilidad para desarrollo ciclónico que se localizará en la Sonda de Campeche, traerán lluvias muy fuertes —de 50 a 75 milímetros— en Sonora,
Chihuahua, Durango, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, y Colima, entre otros estados.  En Puerto Vallarta, se pronostica de nuevo la precipitación de tormenta eléctrica.

¿Lloverá hoy 14 de agosto en Puerto Vallarta?

En la sofocante ciudad de Puerto Vallarta y, de acuerdo con la cadena Meteored, el cielo permanecerá con intervalos nubosos, temperaturas que oscilarán de los 30 a los 24 grados centígrados y ráfagas de viento Noroeste que correrán a 27 km/h. Se espera la precipitación de tormenta eléctrica después de las 10:00 de la mañana, con una acumulación de agua de 14 milímetros en el 80% de su región.

11:00 PM Lluvia (30%) Acumulación de agua de 0.6 mm
12:00 PM Tormenta (30%) Acumulación de agua de 6.8 mm
01:00 PM Tormenta (60%) Acumulación de agua de 2.7 mm
02:00 PM Lluvia (70%) Acumulación de agua de 1.2 mm
03:00 PM Lluvia (70%) Acumulación de agua de 2.2 mm
04:00 PM Lluvia (60%) Acumulación de agua de 0.2 mm

Asimismo, el Instituto de Astronomía y Meteorología (IAM) de la UdeG refirió que Jalisco, por su parte, tendrá intervalos de lluvia acompañada de actividad eléctrica y posible caída de granizo al sur y en la zona costera.

Con información del SMN, IAM, The Weather Channel y Meteored.

