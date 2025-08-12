En su pronóstico para este martes 12 de agosto, el sitio especializado Meteored prevé que predomine en la Ribera de Chapala una combinación de Sol y nubes, con probabilidad de lluvia en horas de la tarde y la noche.

Clima Ribera de Chapala HOY martes 12 de agosto de 2025

Ajijic

Ajijic despierta con un cielo parcialmente cubierto, aunque se espera que durante la mayor parte del día predomine una combinación de nubes y claros. De acuerdo con Meteored, hay un 70% de probabilidad de lluvia para el día de hoy. En estas horas podría presentarse:

Hora Probabilidad de lluvia 17:00 30% 20:00 30% 23:00 30%

Se prevé una temperatura máxima de 27° C, y una mínima de 18°.

Jocotepec

En Jocotepec se espera un cielo con la presencia de nubes y Sol. Aunque no se descarta un episodio de lluvia matutino, la probabilidad de chubascos se concentra especialmente en horas de la tarde y la noche:

Hora Probabilidad de lluvia 10:00 30% 14:00 30% 17:00 40% 20:00 30% 23:00 30%

Se estima una temperatura máxima de 28 °C, y una mínima de 17°.

Chapala

En Chapala se esperan momentos prolongados de Sol durante la mañana, con la presencia ocasional de nubes. En la tarde y la noche hay probabilidad de tormenta eléctrica:

Hora Probabilidad de lluvia 17:00 40% 20:00 40% 23:00 30%

En cuanto a la temperatura, se espera que la máxima alcance los 27° C, y la mínima los 18°.

Ocotlán

Con una mezcla de Sol y nubes durante la mayor parte del día, en Ocotlán se espera la formación de una tormenta con descargas eléctricas durante las últimas horas de la tarde.

Hora Probabilidad de lluvia 17:00 70% 20:00 60% 23:00 50%

Se prevé una temperatura máxima de 28° C, y una mínima de 15°.

