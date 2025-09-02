De acuerdo con el pronóstico del sitio especializado Meteored, este martes las probabilidades de que llueva en la Ribera de Chapala son bajas. De presentarse, se espera que la mayor parte de estos eventos sean de baja intensidad. Predominará un cielo parcialmente durante casi todo del día.

Clima Ribera de Chapala HOY martes 2 de septiembre de 2025

Ajijic

Las previsiones de Meteored indican que este martes Ajijic despierta con probabilidades de lluvia matutina, aunque se espera que, de presentarse, estos eventos sean de baja intensidad. Para el resto del día se espera una combinación de Sol y nubes a un cielo parcialmente cubierto.

Hora Probabilidad de lluvia 8:00 30% 9:00 30% 11:00 30% 17:00 30%

Se espera que la temperatura máxima alcance los 24° C, y la mínima los 19°.

Jocotepec

Es posible que se presenten lluvias débiles durante la mañana, además, existe probabilidad de una tormenta eléctrica en la tarde.

Hora Probabilidad de lluvia 8:00 30% 9:00 30% 11:00 30% 17:00 30% 20:00 30%

Se prevé una temperatura máxima de 25° C, y una mínima de 17°.

Chapala

En Chapala existe una probabilidad baja de que se presenten lluvias de poca intensidad al comenzar el día. Posteriormente, se espera que predomine una combinación de nubes y claros a un cielo parcialmente nublado.

Hora Probabilidad de lluvia 8:00 30% 9:00 30%

En cuanto a temperatura, se espera una máxima de 24° C, y una mínima de 18°.

Ocotlán

Ocotlán amanece con un cielo cubierto, y se espera que permanezca parcialmente nublado durante la mayor parte del día. En la noche hay probabilidad de que caiga un chubasco.

Hora Probabilidad de lluvia 20:00 30%

Se estima una temperatura máxima de 25° C, y una mínima de 16°.

MB