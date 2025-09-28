Turismo médico crece en Guadalajara por cirugías estéticas

Guadalajara se ha consolidado como uno de los principales destinos de turismo médico en México, especialmente en el área de cirugías estéticas, al concentrar alrededor de 30% de los procedimientos que se realizan a nivel nacional, es decir, más de 388 mil intervenciones al año. Según Ignacio González García, secretario del Consejo Mexicano de Cirugía Plástica y Estética y académico de la UdeG, entre las cirugías más frecuentes se encuentran la mamoplastia, rinoplastia, blefaroplastia y ginecomastia, con precios que oscilan entre 20 mil y 115 mil pesos.

A nivel nacional, Guadalajara se ubica en segundo lugar en número de cirugías estéticas, únicamente detrás de Tijuana. No obstante, esta demanda creciente ha hecho que la ciudad sea vulnerable a la oferta de pseudoprofesionales que prometen costos bajos sin garantizar medidas adecuadas de higiene y seguridad. El especialista recomendó acudir únicamente a cirujanos certificados, ya que en Jalisco existen 282 profesionales con credenciales avaladas por la ley.

“La cirugía plástica, estética y reconstructiva ha crecido exponencialmente. El hacerse un procedimiento cosmético constituye un nicho de crecimiento importante, pero también puede ser un área de riesgo cuando personas sin formación adecuada realizan intervenciones, causando incluso daños graves o mortales”, señaló González García.

El caso de Aura Sandoval ejemplifica los riesgos asociados. La paciente se sometió a una rinoplastia, otoplastia y mamoplastia en los últimos 10 años. En su último procedimiento eligió a un especialista por el costo más bajo, lo que derivó en depresión postquirúrgica y un proceso de recuperación complicado, sin seguimiento profesional. Aura destacó que nunca recibió información sobre los posibles efectos emocionales posteriores a la cirugía, lo que complicó aún más su recuperación.

Desde 2015, las cirugías estéticas y la oferta de profesionales que prometen precios bajos han aumentado alrededor de 30%, explicó Francisco Preciado Figueroa, delegado de la Comisión de Arbitraje Médico del Estado de Jalisco (Camejal). Según el funcionario, acudir a cirujanos que se promocionan en redes sociales sin contar con acreditaciones incrementa el riesgo de complicaciones durante y después de la cirugía.

En lo que va del año, Camejal ha recibido 11 quejas relacionadas con intervenciones de mamoplastia y rinoplastia, donde los resultados no cumplieron las expectativas. También se reportan casos en blefaroplastia, ritidectomía y, en menor medida, liposucciones o transferencias de grasa. Preciado Figueroa advirtió que algunos procedimientos se realizan en lugares no aptos, como cuartos de hotel, departamentos rentados o casas habilitadas como quirófanos, sin cumplir con los estándares de seguridad quirúrgica.

Respecto a la distribución por género, alrededor del 80% de los procedimientos estéticos en Jalisco son solicitados por mujeres. Entre los hombres, las cirugías más frecuentes son rinoplastia y blefaroplastia, representando apenas la quinta parte del total de intervenciones.

El crecimiento del turismo médico en Guadalajara refleja tanto el aumento de la demanda como la necesidad de regular y garantizar la seguridad de los pacientes que buscan procedimientos estéticos en la ciudad. Especialistas insisten en la importancia de acudir a profesionales certificados, revisar credenciales y exigir protocolos de higiene y seguridad antes de someterse a cualquier intervención quirúrgica. Este fenómeno, además de generar una derrama económica considerable, evidencia los retos de salud pública asociados al auge de la cirugía estética en la capital jalisciense.

Guadalajara se ha consolidado como uno de los principales destinos de turismo médico en México. EL INFORMADOR/Archivo

“Sin duda regresaré aquí para cualquier otra cirugía”

La doctora Nashielli Torres Espinosa Chiu recibe en su consultorio del Hospital de Especialidades Puerta de Hierro, en Zapopan, a pacientes que llegan desde Estados Unidos o Canadá. Son mujeres y hombres que viajan al Área Metropolitana de Guadalajara en busca de un cambio, considerando que su rostro ya no refleja cómo se sienten y viendo en la cirugía plástica una forma de alinear su apariencia con su interior.

“Me hice los párpados superiores e inferiores, el cuello y la línea de la cara. No tuve ningún dolor y nueve días después (de la cirugía) me siento fantástica”, dice en inglés una de las pacientes de la doctora. “Me siento increíble. Es más de lo que pude haber deseado”, comenta otro paciente cuatro días después de su procedimiento.

Torres Espinosa Chiu estudió medicina en la Universidad Autónoma de Guadalajara y se especializó en cirugía plástica, estética y reconstructiva en el Instituto Jalisciense de Cirugía Reconstructiva Dr. José Guerrerosantos. Desde hace 21 años se dedica a esta rama de la medicina, en específico a procedimientos relacionados con el rostro, y desde el inicio de su carrera ha atendido a pacientes extranjeros. Actualmente, el 60 por ciento de las personas que recibe provienen de Estados Unidos o Canadá. La mayoría de estos pacientes tiene entre 35 y 60 años, y solicita procedimientos como el facelift y el necklift, que buscan reducir los signos visibles del envejecimiento.

“Conforme va pasando la edad, se van cayendo los músculos y entonces el paciente empieza a verse como no está: se ve cansado, pero no está cansado. Y eso es para lo que me están buscando precisamente, quieren verse otra vez cómo se sienten porque al final del día la cara es lo único que tienes para expresar todas tus emociones”, explica la doctora desde su consultorio en Zapopan.

Además de la cirugía, las residencias de recuperación especializadas han impulsado la llegada de pacientes extranjeros. Un ejemplo es Innova Recovery House, ubicada en Zapopan, que ofrece atención de enfermeras las 24 horas, alimentación desinflamatoria, transporte a citas médicas y terapias postoperatorias. El 80 por ciento de sus pacientes proviene de Estados Unidos, el 10 % de Canadá, Australia o Europa, y el 10 % restante son locales o residentes de Guadalajara que buscan apoyo durante su recuperación.

“Viajé desde Estados Unidos para hacerme una cirugía de mommy makeover y me quedé aquí 16 días para recuperarme. Fue una experiencia que superó por completo mis expectativas e hizo que mi difícil recuperación fuera más llevadera. Las enfermeras y el personal son fantásticos, ¡y la comida estaba buenísima! Realmente te cuidan de principio a fin y sin duda regresaré aquí para cualquier otra cirugía que tenga”, comenta Kaylee Turley en sus recomendaciones sobre Innova Recovery House.

Torres Espinosa Chiu asegura que, más allá de un buen resultado quirúrgico, lo esencial es garantizar la seguridad y el bienestar del paciente desde el primer contacto hasta la recuperación. “Mi equipo está comprometido con acompañar al paciente en cada paso porque sé que soy responsable no solo de su salud física, sino también de su experiencia completa”, comenta la doctora.

Mariana Recamier

La mamoplastia es la cirugía estética más demandada. AFP/Archivo

Cirugías más solicitadas por mujeres:

Mamoplastia. 66 mil a 115 mil pesos en promedio.

Rinoplastia. 47 mil a 68 mil pesos en promedio.

Blefaroplastia. 20 mil a 80 mil pesos en promedio.

Liposucción. 40 mil a 200 mil pesos en promedio.

Abdominoplastia. 60 mil a 80 mil pesos en promedio.

Cirugías más solicitadas por hombres:

Rinoplastia. 47 mil a 68 mil pesos en promedio

Blefaroplastia. 20 mil a 80 mil pesos en promedio

Ginecomastia. 70 mil a 90 mil pesos en promedio

Liposucción. 40 mil a 200 mil pesos en promedio

Abdominoplastia. 60 mil a 80 mil pesos en promedio

Fuente: Camejal y promedio de costos con cirujanos privados en Guadalajara y México.