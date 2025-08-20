De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) la interacción del monzón mexicano en el noroeste del territorio; canales de baja presión; una circulación ciclónica en altura; la onda tropical número 23 en el occidente; y la número 24 sobre el sureste del territorio nacional, generarán lluvias intensas —de 75 a 150 milímetros— en Nayarit, el suroeste de Tamaulipas, el norte y occidente de Jalisco y el sureste de Chiapas. En Puerto Vallarta, se pronostica gran precipitación de lluvia tormentosa en horas tardías.

¿Lloverá hoy 20 de agosto en Puerto Vallarta?

En la ciudad de Puerto Vallarta y, de acuerdo con la cadena Meteored, el cielo permanecerá con intervalos nubosos a la tarde; temperaturas que oscilarán de los 32 a los 25 grados centígrados y ráfagas de viento Oeste que correrán a 24 km/h. Se prevé tremenda tormenta, con una acumulación de agua de 3.3 milímetros, en el 80% de su región.

01:00 PM Lluvia (30%) Acumulación de agua de 0.1 mm 02:00 a 03:00 PM Tormenta (60%) Acumulación de agua de 0.7 mm 05:00 PM Lluvia (60%) Acumulación de agua de 2.3 mm 06:00 PM Tormenta (70%) Acumulación de agua de 2.3 mm 07:00 PM Lluvia (60%) Acumulación de agua de 0.1 mm

Asimismo, el Instituto de Astronomía y Meteorología (IAM) de la UdeG refirió que Jalisco, por su parte, tendrá lluvias de moderadas a fuertes hacia el sur y occidente del territorio, con acumulados importantes en áreas de la Costa Sierra Occidental.

Con información del SMN, IAM, The Weather Channel y Meteored.

AO