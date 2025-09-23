Martes, 23 de Septiembre 2025

LO ÚLTIMO DE Jalisco

Jalisco |

¿Calor en GDL esta noche? Pronóstico del clima para hoy, 23 de septiembre

Para este lunes 22 de septiembre, te compartimos el pronóstico del clima de la noche en la Perla Tapatía

Por: Anel Solis

Según el pronóstico de hoy, 23 de septiembre se prevé temperaturas máximas de 25 grados centígrados por la noche. EL INFORMADOR/ ARCHIVO/ESPECIAL/ UNSPLASH

El día de hoy, martes 23  de septiembre, de acuerdo a información del Instituto de Astronomía y Meteorología (IAM), la tormenta tropical “Narda” se encuentra alejada de las costas del Pacífico mexicano. 

Se prevé que “Narda” alcance la categoría 2 como huracán este mismo martes, cuando se localice a 2 mil 595 km al suroeste de Playa Pérula, Jalisco.

Por otro lado en estados del occidente se prevé aires más seco y limita la probabilidad de precipitaciones

Asimismo, en la Área Metropolitana de Guadalajara, hoy, 23 de septiembre, se espera jornadas de temperaturas cálidas, con probabilidad de 29-30 grados.

¿Lloverá en Guadalajara HOY, 23 de septiembre por la noche?

De acuerdo al pronóstico del clima de Meteored, se prevé nubes y claros por la noche en la AMG este 23 de septiembre. Con temperaturas mínimas de 22 grados y máximas de 27 grados centígrados. 

¿Cómo estará el clima en Guadalajara esta noche, 23 de septiembre?

Hora   Temperatura  Se pronostica
19:00  27 Nubes y claros
20:00  25 Nubes y claros
21:00  24 Nubes y claros
22:00  23 Nubes y claros
23:00  22 Nubes y claros

Con información de Meteored y el Instituto de Astronomía y Meteorología (IAM).

