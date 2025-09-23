El día de hoy, martes 23 de septiembre, de acuerdo a información del Instituto de Astronomía y Meteorología (IAM), la tormenta tropical “Narda” se encuentra alejada de las costas del Pacífico mexicano.

Se prevé que “Narda” alcance la categoría 2 como huracán este mismo martes, cuando se localice a 2 mil 595 km al suroeste de Playa Pérula, Jalisco.

Por otro lado en estados del occidente se prevé aires más seco y limita la probabilidad de precipitaciones

Asimismo, en la Área Metropolitana de Guadalajara, hoy, 23 de septiembre, se espera jornadas de temperaturas cálidas, con probabilidad de 29-30 grados.

¿Lloverá en Guadalajara HOY, 23 de septiembre por la noche?

De acuerdo al pronóstico del clima de Meteored, se prevé nubes y claros por la noche en la AMG este 23 de septiembre. Con temperaturas mínimas de 22 grados y máximas de 27 grados centígrados.

¿Cómo estará el clima en Guadalajara esta noche, 23 de septiembre?

Hora Temperatura Se pronostica 19:00 27 Nubes y claros 20:00 25 Nubes y claros 21:00 24 Nubes y claros 22:00 23 Nubes y claros 23:00 22 Nubes y claros

Con información de Meteored y el Instituto de Astronomía y Meteorología (IAM).

