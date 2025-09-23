La ubicación de la tormenta tropical “Narda” —localizada como un huracán al suroeste de Jalisco—, la onda tropical número 34, misma que avanzará por el sureste; una vaguada en altura; un nuevo frente frío que se aproximará a la frontera norte; el monzón mexicano; y el ingreso de humedad procedente de ambos océanos, traerán lluvias intensas —de 50 a 75 milímetros— en Jalisco, Nayarit, Colima, Michoacán, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, según informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Al interior del Área Metropolitana de Guadalajara no se registra, hasta el momento, la llegada de lluvia.

A esta lloverá hoy, 23 de septiembre, en Guadalajara

La cadena meteorológica Meteored refirió que la ciudad de Guadalajara permanecerá parcialmente nublada, con temperaturas que oscilarán entre los 29 y los 16 grados centígrados, junto a ráfagas de viento Este que correrán a 34 km/h. Hasta el momento, no se reportan lluvias en Guadalajara, en cambio, estas serán sus temperaturas más altas.

12:00 PM 26°C Nubes y claros 01:00 PM 28°C Nubes y claros 02:00 PM 28°C Parcialmente nuboso 03:00 PM 29°C Parcialmente nuboso

Actualización de la tormenta tropical “Narda”

Según informó el SMN en punto de las 06:00 horas de la mañana, el centro de “Narda” se localizó a 450 km al suroeste de Punta San Telmo, en Michoacán, y a 450 km al sursuroeste de Manzanillo, en Colima, con vientos máximos sostenidos de 110 km/h, rachas de 140 km/h y desplazamiento hacia el oeste a 20 kilómetros por hora.

Con información del SMN, IAM, The Weather Channel y Meteored.

