La ubicación de la tormenta tropical "Narda" —localizada como un huracán al suroeste de Jalisco—, la onda tropical número 34, misma que avanzará por el sureste; una vaguada en altura; un nuevo frente frío que se aproximará a la frontera norte; el monzón mexicano; y el ingreso de humedad procedente de ambos océanos, traerán lluvias intensas —de 50 a 75 milímetros— en Jalisco, Nayarit, Colima, Michoacán, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, según informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Al interior del Área Metropolitana de Guadalajara no se registra, hasta el momento, la llegada de lluvia.La cadena meteorológica Meteored refirió que la ciudad de Guadalajara permanecerá parcialmente nublada, con temperaturas que oscilarán entre los 29 y los 16 grados centígrados, junto a ráfagas de viento Este que correrán a 34 km/h. Hasta el momento, no se reportan lluvias en Guadalajara, en cambio, estas serán sus temperaturas más altas.Según informó el SMN en punto de las 06:00 horas de la mañana, el centro de "Narda" se localizó a 450 km al suroeste de Punta San Telmo, en Michoacán, y a 450 km al sursuroeste de Manzanillo, en Colima, con vientos máximos sostenidos de 110 km/h, rachas de 140 km/h y desplazamiento hacia el oeste a 20 kilómetros por hora.Con información del SMN, IAM, The Weather Channel y Meteored. AO