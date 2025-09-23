Verónica Delgadillo encabezó graduación de policías en Guadalajara

Un total de 73 nuevos policías, 35 mujeres y 38 hombres, se sumarán a la vigilancia en las calles de las comunidades del Centro Histórico, Alameda, Americana-Santa Tere, Colomos-Minerva, Fray Antonio Alcalde, Barranca de Huentitán, Los Oblatos, Tetlán, Atlas-Olímpica, Industrial y Fresno, tras culminar su formación inicial en la Academia de Formación y Profesionalización Policial de la Comisaría de Seguridad Ciudadana de Guadalajara.

Asimismo, las y los nuevos elementos reforzarán las agrupaciones UREPAZ, Gamas, C5, Búsqueda de Personas, Criminalística, Olimpos, Lobos, Vinculación Ciudadana, Artemisas y Guardabosques.

La Generación 123 tuvo mil 250 horas de capacitación, donde algunos de ellos aprendieron las técnicas para patrullar en bicicleta, moto y Segway, además hay 63 becarias y becarios que están en formación para obtener el nivel B1 en inglés.

La Presidenta de Guadalajara, Verónica Delgadillo , destacó el compromiso y labor que realizan los policías tapatíos, bajo un modelo de proximidad y cercanía con las y los vecinos.

“ Su insignia de policía refleja no sólo seis meses de formación, refleja no sólo un gran aprendizaje, refleja la elección que ustedes tomaron en su vida. Eligieron proteger y servir a otros, y eso habla de su grandeza ”, comentó la edil.

Destacó que bajo el esquema actual se han incrementado las horas de formación en proximidad ciudadana.

" En Guadalajara creemos que la llave es la proximidad, por eso tenemos 200 horas de formación que incluyen derechos humanos y proximidad, porque la proximidad ayuda a generar confianza y la confianza es la base de su trabajo ", agregó.

Roberto Alarcón, Coordinador General Estratégico de Seguridad del Gobierno del Estado , felicitó a los graduados y los instó a trabajar en equipo para proteger a las y los habitantes y visitantes de Guadalajara.

“ Tenemos que trabajar con compromiso y sobre todo observando los principios constitucionales de actuación policial. Si los observamos, su carrera va a ser larga y sus éxitos van a ser muchos ”, comentó.

Ismael Ramírez, Comisario General de Guadalajara , señaló que esta nueva generación demuestra cómo las mujeres se integran cada vez más a las labores policiales y de cuidado de la Ciudad.

“ La presencia de 35 mujeres en esta generación no es solo una estadística, es un poderoso mensaje que demuestra que la labor policial a lo largo de los años se ha transformado, pues de prevalecer generalmente más hombres, ahora también cada vez tenemos más mujeres en nuestras filas, quienes se han posicionado en todas las áreas, desde policías de línea hasta mandos ”.

Ramírez Méndez hizo un llamado a las y los nuevos elementos tapatíos para servir con honradez y compromiso.

“ Todos los días, cuando salgan de casa a patrullar y cuidar de Guadalajara, pongan siempre el corazón por delante; porque llevarán ese latido que es el que nos empuja, incluso a dar la vida para preservar la integridad de otros ”.

En la graduación también estuvieron el Secretario de Seguridad del Estado de Jalisco, Juan Pablo Hernández; el Síndico de Guadalajara, Salvador de la Cruz; el Jefe de la Oficina Ejecutiva de Presidencia, Mario Silva; la secretaria ejecutiva del Consejo Estatal de Seguridad Pública, Perla Lorena López; el Coronel de Infantería Estado Mayor, Aldo Rubén Reyes Silva; el Mayor de la Guardia Nacional, Marco Antonio Cruz Bolaños, y el secretario técnico de la Comisión Municipal de Carrera Policial, Jesús Antonio Cordero.

