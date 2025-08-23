El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) dio a conocer que entre septiembre de 2025 y mayo de 2026 se esperan entre 51 y 56 sistemas frontales, una cifra similar al promedio anual de 58 .

Aunque la fecha oficial de inicio está marcada para el 15 de septiembre, los especialistas no descartan que el primer frente frío llegue antes . De hecho, en los últimos años ha sido común que los sistemas frontales se adelanten hacia finales de agosto, afectando primero a la frontera norte del país.

Los meses de mayor intensidad se concentrarán entre noviembre y febrero , cuando las masas de aire polar suelen llegar con más fuerza, generando temperaturas mínimas, heladas y en algunos casos nevadas en zonas montañosas.

Estos serán los estados más afectados por la entrada de frentes fríos

Los frentes fríos no impactan de la misma manera en todo el país. La ubicación geográfica y la altitud determinan la forma en que cada región resiente estos fenómenos.

Norte del país : Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Sonora y Durango suelen registrar las caídas de temperatura más drásticas, con heladas y, en algunos casos, nevadas.

Altiplano: Zacatecas, San Luis Potosí, Aguascalientes y Guanajuato presentan descensos bruscos de temperatura y fuertes rachas de viento.

Centro del país : Hidalgo, Estado de México, Puebla y Tlaxcala enfrentan fríos intensos, sobre todo en zonas montañosas.

Sureste : Yucatán, Campeche y Quintana Roo no padecen descensos tan severos de temperatura, pero sí se ven afectados por lluvias y vientos derivados de los sistemas frontales.

Recomendaciones de Protección Civil

Ante el inicio de esta temporada, las autoridades de Protección Civil emitieron diversas medidas preventivas. Se recomienda:

Abrigarse de manera adecuada y prestar especial atención a niños y adultos mayores.

Revisar techos, ventanas y estructuras para resistir los vientos intensos.

Evitar el uso de anafres, braseros o calefactores improvisados en espacios cerrados, ya que pueden provocar intoxicaciones por monóxido de carbono.

Mantenerse atentos a los comunicados oficiales del SMN y de Protección Civil para conocer el avance de cada frente frío.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

OA