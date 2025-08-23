Un incidente sacudió al municipio de Santo Tomás Hueyotlipan, en el estado de Puebla, luego de que la tarde de ayer viernes se registrara una explosión en un polvorín ubicado en la comunidad de San Miguel Zacaola. El incidente dejó un saldo de varias personas muertas y otras cuatro heridas, según informaron las autoridades locales.

De acuerdo con los primeros reportes, la explosión ocurrió dentro de un inmueble donde se almacenaban materiales pirotécnicos.

En sus redes sociales, Protección Civil local publicó: "El @Gob_Puebla a través de personal de esta Coordinación se encuentra en Zacaola, en la calle Villa del Tren esquina con 8 Norte, donde esta tarde explotó un polvorín. De manera preliminar, se reporta el fallecimiento de varias personas. En coordinación con los cuerpos de emergencia de Santo Tomás Hueyotlipan y municipios aledaños, se realizan las labores correspondientes".

Al lugar llegaron elementos de distintas corporaciones, entre ellas Protección Civil, el Ejército mexicano y la Policía estatal. En el sitio fueron hallados los cuerpos sin vida de cuatro personas, cuyas identidades no se dieron a conocer. Además, se reportó que dos personas heridas fueron trasladadas de urgencia a hospitales de la región, mientras que otras dos recibieron atención médica en el lugar, ya que sus lesiones no requerían traslado.

Como parte de las labores de respuesta, las autoridades acordonaron la zona para garantizar la seguridad de los habitantes y permitir las investigaciones correspondientes.

Hasta el momento, no se han dado a conocer las causas exactas de la explosión, pero se presume que pudo deberse a un manejo inadecuado del material pirotécnico. Las autoridades continúan trabajando en el sitio para determinar responsabilidades y evitar que hechos como este se repitan.

