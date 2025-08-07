En un esfuerzo por consolidar un espacio incluyente, seguro y completamente independiente para la escena del hardcore, punk y metal, surge Sin Barreras, un evento que reunirá a bandas de Guadalajara, Ciudad de México, Mexicali y Madrid. Más que un festival, se trata de una celebración colectiva donde la música es la vía para encontrarse, expresarse y resistir. La cita es el sábado 9 de agosto en el Anexo Independencia, ubicado en Epigmenio González #66, a partir de las 4:00 p.m.

La idea de Sin Barreras tomó forma luego de que Omega, banda tapatía de hardcore punk, participara en un festival del género en Brasil. La experiencia marcó a sus integrantes. "Tocamos en Brasil en un festival y nos llamó mucho la atención cómo allá había una comunidad muy grande, tanto jóvenes como personas de mediana edad, incluso hasta había ancianos", comparte Iván Flores, guitarrista principal del grupo para EL INFORMADOR. "Nos dimos cuenta que trabajando juntos como bandas, como organizadores, con los medios, se pueden hacer cosas muy chidas sin necesidad de hacerlo con patrocinadores, sino como todo 100% DIY (hazlo tú mismo)".

La propuesta de este encuentro nace desde la autogestión y busca replicar ese espíritu comunitario. Sin Barreras no se inserta en la lógica de los festivales comerciales. Es una fiesta bajo la consigna del “hazlo tú mismo”, en donde la agresividad del hardcore se convierte en vehículo para el respeto mutuo, el baile colectivo y la catarsis emocional. Aquí, la música no es solo espectáculo sino es herramienta de transformación social y cultural.

"El hardcore no es solo gritos", enfatiza Iván. "Yo creo que muchos se van por el estereotipo, pero no es lo mismo escucharlo en Spotify que en un show en vivo. Es más energía, es más divertido. Te puedes aventar, hacer el mosh, y aún así se cuida que todos estemos bien y que todos nos estemos divirtiendo".

Al cartel se suman propuestas internacionales y nacionales que reflejan el dinamismo de la escena latinoamericana. Desde Madrid llega Firstline, una banda colombiana radicada en Europa. La Ciudad de México estará representada por Uno a Uno, con 16 años de trayectoria en el circuito hardcore. Desde Mexicali llega Truth Be Told, agrupación que ha llevado su propuesta a Estados Unidos y otros países.

Guadalajara será anfitriona con varias agrupaciones destacadas. Además de Omega, que presentará su nuevo disco “Ausente”, estarán Beneath the Horror, con experiencia en giras por Europa y Asia; Crisis, una banda emocional y explosiva que regresa tras una pausa; Contrario al Mundo, integrada por miembros de la vieja escuela del hardcore local como Senda de Honor y Mata Lea; y GRS, proyecto de punk rock que refuerza la apertura estilística del evento.

Te puede interesar: En estas colonias del AMG se proyecta la construcción de vasos reguladores

Para Omega, este evento también representa la oportunidad de presentar su álbum más reciente, “Ausente”, interpretado por primera vez en su totalidad. El material, concebido y producido de forma completamente independiente, refleja la evolución musical y personal de la banda.

"El proceso del disco nos llevó un poco más de un año. Creíamos que sería sencillo por la cuestión DIY, pero no fue así", explica Iván. La grabación se realizó en su estudio casero, con apoyo de amistades y aliados de la escena. La producción se volvió un ejercicio de trueque. "Nosotros le mandamos todas nuestras capturas del disco a un integrante de Truth Be Told (pues tienen un estudio de grabación) para que ellos nos hicieran la mezcla y master, y nosotros les grabamos un video. Le mandamos al baterista, le pagamos los vuelos y todo para que se pudiera ir para allá, y con eso cubrimos los gastos".

El concepto de “Ausent”e gira en torno al duelo. "Ya tenía una idea desde mucho antes sobre una temática del disco, que era como el proceso que vive una persona del duelo, y prácticamente cada canción va conectada una con la otra. Todas tienen relación, todas se complementan"

"Esperamos que sea algo que se pueda realizar cada año y que conozcamos más bandas, que la misma gente de Guadalajara conozca lo que es la escena local porque muchas personas ni siquiera saben que les puede gustar el hardcore", finalizó el guitarrista.

La entrada al evento tiene un costo de preventa de $150 y $200 el día del evento. Las bandas también ofrecerán mercancía original durante la jornada.

También lee: Salinas Pliego reacciona a liberación de Israel Vallarta

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de Whatsapp * * *

OB