Avanza reestructura del Siapa; presentará Lemus proyecto la próxima semana

El proyecto de reestructuración profunda del Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (Siapa) será presentado a las y los alcaldes que conforman la junta de gobierno del organismo a finales de la próxima semana, sostuvo el gobernador Pablo Lemus.

“Hemos tenido ya dos reuniones de trabajo, estamos viendo la parte de recursos humanos, la parte administrativa, la parte financiera y, sobre todo, la parte de servicios al cliente, es decir, servicio a los usuarios [...].

“La próxima semana estaríamos ya en disposición, a finales de la próxima semana, de presentar el proyecto de reestructura o reingeniería del Siapa a las presidentas y presidentes municipales que componen la junta de gobierno. Ellos son un factor muy importante para que lo conozcan, pero, sobre todo, para que enriquezcan la propia propuesta” , dijo.

Además, como parte de la reestructura del Siapa, Lemus Navarro señaló que el organismo requiere una reducción de personal, mientras que la permanencia del titular, Antonio Juárez Trueba, al frente de la paraestatal está entre dicho, pues aún no se ha definido.

El mandatario estatal señaló que la auditoría externa del organismo que ordenó el Congreso de Jalisco, tras la aprobación del tarifazo del 9.6 por ciento en el servicio, aún se está realizando. En cuanto sea concluida será entregada al Poder Legislativo y se brindará una versión pública a la ciudadanía, afirmó.

En tanto, Lemus Navarro reafirmó que la tarifa aumentará conforme a la inflación, como fue acordado por el Congreso.

El pasado martes 5 de agosto la Comisión Tarifaría del Siapa revocó el aumentó del 216 por ciento de la estructura tarifaría para el ejercicio fiscal de 2026. Juárez Trueba indicó que se instalará una mesa de trabajo a fin de definir una propuesta tarifaria, la cual deberá ser presentada antes del 15 de agosto, para cumplir con lo dispuesto por el Congreso del Estado.

MB