El día de hoy, 7 de agosto, el Gobierno de Guadalajara y autoridades estatales conmemoraron el 233 aniversario luctuoso de Fray Antonio Alcalde, con ceremonias en la Rotonda de los Jaliscienses Ilustres y en el Ayuntamiento tapatío.

"Esos más de 20 años que pasó en nuestra ciudad forjaron rutas y caminos que se siguen transitando en Guadalajara. Su memoria sigue viva y late muchísimo, por ejemplo, en la Universidad de Guadalajara, late a través de cada joven que ha estudiado ahí", expresó la Presidenta Municipal de Guadalajara, Verónica Delgadillo.

"Al recordarnos que la salud tiene que ser un derecho para todas las personas. Y su legado está aquí, en la zona del Santuario, donde se acumulan una serie de historias y de acciones. Tenemos al Hospital (Civil) Fray Antonio Alcalde, que es un orgullo de este país", resaltó Delgadillo.

EL INFORMADOR/ H. Figueroa

Fray Antonio Alcalde impulsó la creación de la Real Universidad de Guadalajara -UdeG- y el Real Hospital de Belén, hoy Hospital Civil. No obstante, la Presidenta municipal, recordó otros aportes, como la construcción de 158 viviendas en la zona del Santuario por parte de Fray Antonio Alcalde, al igual que la primera imprenta recibida por la capital jalisciense.

Más tarde, se tomó protesta a los integrantes de la Fundación Paseo Fray Antonio Alcalde, con el objetivo de consolidarse para marcar un rumbo claro para Guadalajara, al igual que el aporte y la construcción de una mejor comunidad en beneficio de la población de Guadalajara. Héctor Raúl Solís, vicerrector ejecutivo de la Universidad de Guadalajara, destaca que se debe mantener viva su vocación de servicio y solidaridad entre la población.

EL INFORMADOR/ H. Figueroa

Afirmó que están por relanzar una cátedra con el nombre de Fray Antonio Alcalde. Los integrantes de la Fundación Paseo Fray Antonio Alcalde son los siguientes:

Vocales: Pedro Martínez Ornelas, Diego Delfín Álvarez del Castillo, Miguel Ángel Fong González.

Tesorero: Luis Enrique Silva Álvarez.

Secretarios: Salvador Ibarra Álvarez del Castillo.

Director general: presbítero Tomás de Híjar.

Vicepresidente: José Manuel Jurado Parres.

Presidente: Enrique Ibarra Pedroza.

EL INFORMADOR/ H. Figueroa

