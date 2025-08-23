¿Cuánto refresco consumen los niños en México?

El consumo de refrescos o bebidas azucaradas en México es un problema grave de salud pública. Las autoridades han alertado a la población sobre los casos nocivos que producen y ven con preocupación la ingesta alta que se registra entre los niños.

David Kershenobich, titular de la Secretaría de Salud (SSA), alertó el martes pasado por el consumo de bebidas azucaradas en México desde temprana edad, que causa obesidad, hipertensión, diabetes, padecimientos cardiacos y cardiovasculares, pie diabético, úlceras, hígado graso, cirrosis, y daño renal crónico, entre otras enfermedades .

En la conferencia mañanera de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de este martes 19 de agosto en Palacio Nacional, Kershenobich señaló que México y Colombia son los países que más consumen estos productos, y sigue habiendo "esa mortalidad tan elevada" : "Un mexicano consume en promedio 166 litros de refrescos al año, somos uno de los países que más consumimos bebidas azucaradas".

"Siete de cada 10 niños y adolescentes mexicanos consumen diariamente a menudo un refresco e incluso con el desayuno , y eso hace que cuatro de cada 10 niños y adolescentes mexicanos presenten sobrepeso y obesidad , y consumen más del 10% que es lo recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) de su energía diaria en azúcares", señaló el secretario de Salud.

Al señalar daños a la salud que causan estas bebidas que deben tratarse con hemodiálisis en algunos casos , el titular de la SSA dijo que el año pasado se registraron alrededor de 190 mil muertes por enfermedades cardiovasculares; 110 mil por diabetes mellitus.

"El consumo de dos refrescos light diarios puede incrementar el riesgo de infarto o de hemorragia cerebral (...) Cambia el contenido intestinal de bacterias cada vez. En la última década, reconocemos que tenemos más bacterias en nuestro contenido intestinal que viven en un estado de equilibrio con nosotros y tenemos bacterias que son protectoras, pero con el consumo de este tipo de bebidas se desarrollan bacterias intestinales dañinas que producen alteraciones, que son muy importantes en el desarrollo de estas complicaciones", explicó.

Destacó que se harán campañas preventivas desde la infancia, como ya se empezó con el Programa de Vive Feliz, Vive Saludable para tratar de que disminuya el consumo de comida chatarra y bebidas azucaradas.

David Kershenobich llamó a las personas mexicanas a reflexionar sobre el consumo de bebidas azucaradas.

