Resultado de la zona de baja presión con probabilidad para desarrollo ciclónico —al suroeste de la península de Baja California, y la onda tropical número 33; ya absorbida por los posibles desarrollos ciclónicos frente a las costas de Oaxaca y Guerrero— habrá lluvias intensas —de 50 a 75 milímetros— en Baja California Sur, Jalisco, Michoacán, Guerrero, Puebla y Yucatán, según informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). En Puerto Vallarta se presentará una fuerte caída de lluvia eléctrica.De acuerdo con la cadena Meteored, en la urbe vallartense el cielo permanecerá con nubes y claros; con temperaturas que oscilarán de los 32 a los 25 grados centígrados y ráfagas de viento Oeste que correrán a 23 km/h. Por igual, se registra la caída de lluvia eléctrica —con una acumulación de agua de 2.6 mm— en el 80% de su región durante las siguientes horas:También se reporta oleaje de 2 a 3 metros en los litorales de Puerto Vallarta.Según informó el SMN en punto de las 18:00 horas, la zona de baja presión al sur de Baja California, se encontró a 520 kilómetros al sur-suroeste de Cabo San Lucas, con 20% de probabilidad para desarrollo ciclónico en 48 horas, mientras que, la zona de baja presión localizada a 375 km al sur-sureste de Puerto Ángel, en Oaxaca, tiene 40% de probabilidad para generar un ciclón tropical en 48 horas. Se mantiene en vigilancia. Con información del SMN, IAM, y Meteored.