Resultado de la zona de baja presión con probabilidad para desarrollo ciclónico —al suroeste de la península de Baja California, y la onda tropical número 33; ya absorbida por los posibles desarrollos ciclónicos frente a las costas de Oaxaca y Guerrero— habrá lluvias intensas —de 50 a 75 milímetros— en Baja California Sur, Jalisco, Michoacán, Guerrero, Puebla y Yucatán, según informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). En Puerto Vallarta se presentará una fuerte caída de lluvia eléctrica.

A esta lloverá hoy, 20 de septiembre, en Puerto Vallarta

De acuerdo con la cadena Meteored, en la urbe vallartense el cielo permanecerá con nubes y claros; con temperaturas que oscilarán de los 32 a los 25 grados centígrados y ráfagas de viento Oeste que correrán a 23 km/h. Por igual, se registra la caída de lluvia eléctrica —con una acumulación de agua de 2.6 mm— en el 80% de su región durante las siguientes horas:

03:00 a 04:00 PM Lluvia (100%) Acumulación de agua de 0.7 mm 05:00 PM Lluvia (70%) Acumulación de agua de 0.4 mm 06:00 PM Lluvia (60%) Acumulación de agua de 0.2 mm 07:00 PM Tormenta (60%) Acumulación de agua de 0.6 mm 08:00 y 10:00 PM Lluvia (70%) Acumulación de agua de 0.7 mm

También se reporta oleaje de 2 a 3 metros en los litorales de Puerto Vallarta.

Actualización a la zona de baja presión

Según informó el SMN en punto de las 18:00 horas, la zona de baja presión al sur de Baja California, se encontró a 520 kilómetros al sur-suroeste de Cabo San Lucas, con 20% de probabilidad para desarrollo ciclónico en 48 horas, mientras que, la zona de baja presión localizada a 375 km al sur-sureste de Puerto Ángel, en Oaxaca, tiene 40% de probabilidad para generar un ciclón tropical en 48 horas. Se mantiene en vigilancia.

