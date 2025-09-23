Una aeronave de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) está extraviada en las montañas del municipio de San Sebastián del Oeste, Jalisco. Pero, ¿qué se sabe?

Elementos de diversas corporaciones desplegaron un operativo de búsqueda en la zona serrana de San Sebastián del Oeste, en Jalisco, para intentar localizar un helicóptero de la CFE que desapareció del radar mientras sobrevolaba la zona la tarde de este lunes.

Se presume que la aeronave se desplomó mientras volaba a baja altura haciendo labores de revisión de las líneas de electricidad en las inmediaciones del cerro El Jabalí .

A las labores de búsqueda por tierra y aire se ha unido personal de la Defensa, de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos de Jalisco, del Servicio de Atención Médica de Urgencias y de las corporaciones municipales de San Sebastián del Oeste, Talpa de Allende, Mascota y Puerto Vallarta.

Por lo difícil que es acceder a esa zona del estado, la comunicación es limitada y no se ha brindado más información respecto a los resultados de la búsqueda que inició pasadas las 17:00 horas de este lunes.

