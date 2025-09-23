Certificarán negocios en Jalisco para el Mundial FIFA 2026

Esta mañana fue presentada la insignia Somos 26 para distinguir la excelencia de las unidades económicas durante la Copa de Mundo FIFA 2026. La secretaria de Desarrollo Económico del Gobierno del Estado, Cindy Blanco Ochoa, detalló que serán alrededor de mil negocios los que se busca certificar de manera inicial.

"Los mil es la meta de arranque, tenemos 400 mil unidades económicas, pero va muy enfocado al sector servicios y turismo y sobre todo en las áreas prioritarias como Zona Metropolitana de Guadalajara, Pueblos Mágicos, el corredor de la Ribera de Chapala, Puerto Vallarta y la Ruta del Tequila, si logramos más sería maravilloso, pero la idea es arrancar con estos" , detalló.

Entre los negocios que serán certificados se encuentran restaurantes, hoteles, bares y diversos prestadores de servicios turísticos.

Los negocios deberán completar cuatro módulos de capacitación, entregar la constancia de que cumplieron, llenar una solicitud, una carta bajo protesta de decir verdad respecto a que cumplieron con la capacitación y, una vez que hayan terminado, recibir la certificación.

En la presentación del evento realizado en Palacio de Gobierno también estuvieron presentes Mauro Garza, coordinador del Gabinete Económico, los titulares de desarrollo económico del Ayuntamiento de Guadalajara, David Mendoza, y de Zapopan, Salvador Villaseñor, así como Montserrat Hidalgo, Host City Officer de Guadalajara FIFA World Cup 2026.

MB

