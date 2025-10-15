El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), fuente climática oficial del Gobierno de México, advierte de la formación de una nueva tormenta tropical, que llevaría por nombre “Sonia”. Aquí están todos los detalles del fenómeno natural:

Esta mañana del miércoles 15 de octubre, a mediodía, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) informó que vigila una zona con potencial ciclónico:

Zona de baja presión al sur de Chiapas, mantiene 40% su probabilidad para desarrollo ciclónico en 48 horas y 60% en 7 días . Se localiza aproximadamente a 425 kilómetros al sur-sureste de Bahías de Huatulco, Oaxaca.

Se prevé que evolucione a ciclón tropical al final de esta semana .

De seguir con su evolución, este fenómeno natural se convertiría en la tormenta tropical “Sonia”, el ciclón tropical número 18 de la presente temporada .

Este día, el ingreso de humedad procedente de una zona de baja presión con probabilidad para desarrollo ciclónico en el Pacífico Sur Mexicano, generarán lluvias muy fuertes en el sur y sureste del país, con puntuales intensas en Oaxaca y Chiapas.

A partir del jueves 16 de octubre de 2025, la zona de baja presión con probabilidad para desarrollo ciclónico se desplazará sobre el sur y sureste de México, ocasionará chubascos y lluvias fuertes en dichas regiones, así como en el centro del país, con lluvias puntuales intensas en Oaxaca y Chiapas.

Hasta este momento, el pronóstico no prevé afectaciones en Jalisco .

Con información del Servicio Meteorológico Nacional

