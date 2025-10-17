Tras las intensas lluvias registradas hace una semana en cinco estados del país, el secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), Jesús Antonio Esteva Medina, informó que el número de localidades incomunicadas se redujo de 288 a 127, esto tras los trabajos de rehabilitación de caminos y puentes.

Durante la conferencia matutina de este viernes, el funcionario detalló que entre el 14 y el 17 de octubre se logró restablecer la comunicación en 161 localidades, lo que calificó como un avance significativo.

Asimismo, anunció la puesta en marcha de una aplicación digital que permitirá dar seguimiento en tiempo real al levantamiento de daños en carreteras y comunidades afectadas.

"El día de ayer se terminaron las pruebas y ya está operando una aplicación que se desarrolló para, en tiempo real, tener el levantamiento de daños. Es una herramienta muy importante para confirmar que los puntos se están atendiendo y liberando", explicó Esteva Medina.

Por entidad, el secretario informó los siguientes avances: Hidalgo: De 309 caminos afectados, 131 ya están abiertos, 90 parcialmente y 88 continúan cerrados. Las localidades incomunicadas bajaron de 84 a 77, con 155 máquinas y más de 600 trabajadores en operación.

En Puebla se redujo el número de comunidades sin paso de 21 a 13. Han sido desplegadas 36 máquinas y 100 trabajadores, con 14 caminos parcialmente abiertos; Querétaro y San Luis Potosí: Ya no registran localidades incomunicadas; en el caso de Querétaro, el deslave en San Joaquín será liberado en los próximos dos días.

Mientras que en Veracruz se mantiene un despliegue de 133 máquinas y 203 trabajadores. El número de localidades afectadas bajó de 45 a 37, con 30 caminos abiertos y nueve parcialmente transitables.

En total, la SICT trabaja en 206 caminos y 25 frentes activos en los cinco estados afectados, con la participación de alrededor de 9 mil trabajadores y más de mil máquinas entre personal civil, militar y de dependencias federales.

MV