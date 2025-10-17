El pasado miércoles, el nuevo servicio de shuttle del Aeropuerto Internacional de Guadalajara comenzó operaciones. Este transporte ofrece a las y los pasajeros otra opción de movilidad vía terrestre directa y segura hacia distintos puntos estratégicos de la Perla Tapatía.

Este servicio de transporte terrestre garantiza traslados ágiles y confortables hacia los siguientes puntos de la ciudad:

El Centro Histórico de Guadalajara

La Nueva Central Camionera

Expo Guadalajara

La Glorieta La Minerva

¿Cuánto cuesta el servicio de shuttle?

Los pasajeros pueden comprar su ticket individual, con un costo de 150 pesos , en un módulo ubicado en la explanada de salidas nacionales de la terminal aérea.

Actualmente, el servicio opera con salidas cada hora desde el aeropuerto hacia los destinos mencionados. Por el momento, únicamente se ofrece el recorrido desde el Aeropuerto hacia la ciudad, por lo que no se puede abordar desde Guadalajara para llegar a la terminal aérea.

Cryshtian José Amador Lizardi , director del Aeropuerto Internacional de Guadalajara, declaró que el nuevo servicio de shuttle " es una más de las mejoras que estamos poniendo en marcha para facilitar la movilidad y comodidad de quienes nos visitan, reafirmando que nuestra terminal no solo es moderna, sino que sigue evolucionando para superar las expectativas de los viajeros ."

Además de este servicio, el Aeropuerto cuenta con otras opciones de traslado terrestre para los pasajeros:

Taxis autorizados

Servicio de renta de autos por parte de concesionarias

La conexión con rutas de transporte público

2 estacionamientos para los usuarios que arriben a la terminal aérea en su propio vehículo

