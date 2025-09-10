De acuerdo con un comunicado de la Fiscalía de Jalisco, el pasado 5 de septiembre se cumplimentaron dos órdenes de aprehensión, emitidas por el Juzgado Décimo Sexto de Control y Juicio Oral del Primer Distrito Judicial, por el delito de homicidio calificado.

La primera detención fue en contra de Rafael “N”, presunto responsable de un hecho ocurrido el 18 de junio de 2023. De acuerdo con la investigación, la víctima se encontraba con su pareja en calles de la Colonia Lagos de Oriente, en el municipio de Guadalajara, cuando fue agredido por el detenido y cuatro hombres, presuntamente con bates y palos.

Según se presume, a pesar de intentar huir, la víctima fue alcanzada y continuaron golpeándolo para después huir del lugar. La víctima fue trasladada a un hospital, donde falleció tres días después. El mandato judicial fue ejecutado en calles de la Colonia Insurgentes, en el municipio de Guadalajara.

La segunda detención fue en contra de Rafael “N”, por su presunta participación en la muerte de un hombre el 16 de marzo de 2025. Las investigaciones indican que el detenido y otros tres hombres habrían atacado de manera violenta a la víctima en un domicilio de la Colonia Lomas de San Eugenio, en Guadalajara.

Tras someterlo y amarrarle las manos, lo asfixiaron. Posteriormente, su cuerpo fue envuelto en cobijas y plástico y abandonado en un baldío, donde fue descubierto dos días después.

Tras las investigaciones, se identificó al detenido como uno de los participantes, por lo que se solicitó la orden de aprehensión, ejecutada en calles de la Colonia Beatriz Hernández, también dentro de Guadalajara.

Finalmente, el pasado 6 de septiembre, se cumplimentó una orden de aprehensión en contra de Juan Carlos “N” por el delito de secuestro. La detención tuvo lugar en calles de la Colonia La Punta, en el Municipio de Tonalá.

Los hechos se remontan al año 2002, cuando el ahora detenido —en compañía de otros hombres— presuntamente privó de la libertad a la víctima y solicitó dinero a su familia para liberarlo. Tras las investigaciones, se le identificó como participante en los hechos y se decretó una orden de aprehensión en contra de Juan Carlos “N”, emitida por el Juzgado Décimo Cuarto de lo Penal del Primer Partido Judicial.

Todos los acusados, ya se encuentran ante el juzgado que los solicitó para que continúen con su proceso legal.

Con información de la Fiscalía de Jalisco.

AO