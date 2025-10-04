Este sábado 4 de octubre, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), fuente climática oficial del Gobierno de México, emitió un aviso de lluvias intensas, viento fuerte y oleaje elevado en varios estados de la República Mexicana.

Para hoy, la zona de baja presión con alta probabilidad para desarrollo ciclónico o posible ciclón tropical, se desplaza lentamente y cerca de las costas de Jalisco, Colima y Michoacán. Su amplia circulación originará lluvias puntuales intensas en Michoacán y Guerrero, lluvias puntuales muy fuertes en Jalisco y Colima y puntuales fuertes en Nayarit, vientos fuertes y oleaje elevado en los estados mencionados.

Canales de baja presión, uno en el centro y sur del golfo de México y el otro en el sureste del país, en interacción con una vaguada en altura y los desprendimientos nubosos de la vaguada monzónica en el Pacífico Sur Mexicano, propiciarán lluvias muy fuertes a puntuales intensas en estados del sureste de la República Mexicana, incluida la península de Yucatán.

Canales de baja presión en el interior del país, en interacción con la entrada de humedad del océano Pacífico y golfo de México, propiciarán lluvias y chubascos en el noroeste, norte, noreste; así como lluvias fuertes en el centro del territorio nacional, previéndose lluvias puntuales muy fuertes en el Estado de México y Puebla, las cuales podrían acompañarse con descargas eléctricas y caída de granizo.

Por otra parte, el frente frío núm. 5 se extenderá sobre el noroeste y norte de México, en combinación con la corriente en chorro subtropical, ocasionarán vientos fuertes con rachas de hasta 60 km/h en Baja California, Baja California Sur, Sonora y Chihuahua.

Al finalizar el día, se prevé la aproximación de una nueva onda tropical (núm. 36), a la península de Yucatán.

Las lluvias pronosticadas podrían estar acompañadas con descargas eléctricas y caída de granizo.

Pronóstico de lluvias para hoy 04 de octubre de 2025:

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Michoacán (centro, sur y oeste), Guerrero (costa, este y oeste), Oaxaca (oeste), Veracruz (sur), Tabasco (oeste) y Chiapas (norte, centro y sur). Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Jalisco, Colima, Estado de México, Puebla, Campeche y Yucatán. Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Nayarit, Ciudad de México, Morelos, Tlaxcala y Quintana Roo. Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California Sur, Sinaloa, Durango, Tamaulipas, San Luis Potosí e Hidalgo. Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Guanajuato y Querétaro.

Con información del Servicio Meteorológico Nacional

