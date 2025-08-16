De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) el ingreso de humedad del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe; la onda tropical núm. 22 sobre el sur del país; una circulación de baja presión al norte de Tamaulipas; una vaguada en altura sobre la península de Yucatán y el sureste mexicano; y una nueva onda tropical, la número 23, que se aproximará al sur de la península de Yucatán: germinarán lluvias intensas en el norte de Tamaulipas y muy fuertes en el noroeste, occidente, centro de México. En Puerto Vallarta, no se pronostica de la precipitación de lluvia.

¿Lloverá hoy 15 de agosto en Puerto Vallarta?

En la bulliciosa ciudad de Puerto Vallarta y, de acuerdo con la cadena Meteored, el cielo permanecerá con intervalos nubosos, temperaturas que oscilarán de los 32 a los 23 grados centígrados y ráfagas de viento Oeste que correrán a 21 km/h. Hasta el momento, no hay pronóstico de lluvia, en cambio, las temperaturas más altas se registrarán en las siguientes horas.

12:00 a 01:00 PM 31 ºC Índice UV alto 02:00 a 03:00 PM 31 ºC Índice UV extremo

Asimismo, el Instituto de Astronomía y Meteorología (IAM) de la UdeG refirió que Jalisco, por su parte, tendrá lluvias de moderadas a fuertes hacia el sur y occidente del territorio, con acumulados importantes en regiones Costa Sierra Occidental, Sierra de Amula, Lagunas, Sur y Norte.

Con información del SMN, IAM, The Weather Channel y Meteored.

