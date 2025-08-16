Sábado, 16 de Agosto 2025

LO ÚLTIMO DE Jalisco

Jalisco |

Así estará el clima en Puerto Vallarta; ¿se esperan lluvias?

Entérate del clima que le aguarda a la urbe vallartense en este día

Por: Ámbar Orozco

En la húmeda y costera ciudad de Puerto Vallarta, el cielo permanecerá con intervalos nubosos, temperaturas que oscilarán de los 30 a los 24 grados centígrados y ráfagas de viento Este que correrán a 24 km/h. NTX / ARCHIVO

En la húmeda y costera ciudad de Puerto Vallarta, el cielo permanecerá con intervalos nubosos, temperaturas que oscilarán de los 30 a los 24 grados centígrados y ráfagas de viento Este que correrán a 24 km/h. NTX / ARCHIVO

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) el ingreso de humedad del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe; la onda tropical núm. 22 sobre el sur del país; una circulación de baja presión al norte de Tamaulipas; una vaguada en altura sobre la península de Yucatán y el sureste mexicano; y una nueva onda tropical, la número 23, que se aproximará al sur de la península de Yucatán: germinarán lluvias intensas en el norte de Tamaulipas y muy fuertes en el noroeste, occidente, centro de México.  En Puerto Vallarta, no se pronostica de la precipitación de lluvia.

Lee: Gobierno de Jalisco afirma que colabora con EU en investigaciones sobre tiempos compartidos

¿Lloverá hoy 15 de agosto en Puerto Vallarta?

En la bulliciosa ciudad de Puerto Vallarta y, de acuerdo con la cadena Meteored, el cielo permanecerá con intervalos nubosos, temperaturas que oscilarán de los 32 a los 23 grados centígrados y ráfagas de viento Oeste que correrán a 21 km/h. Hasta el momento, no hay pronóstico de lluvia, en cambio, las temperaturas más altas se registrarán en las siguientes horas. 

12:00 a 01:00 PM 31 ºC Índice UV alto
02:00 a 03:00 PM 31 ºC Índice UV extremo

Checa: Esta es la celebridad MEJOR pagada de “La Casa de los Famosos México”

Asimismo, el Instituto de Astronomía y Meteorología (IAM) de la UdeG refirió que Jalisco, por su parte, tendrá lluvias de moderadas a fuertes hacia el sur y occidente del territorio, con acumulados importantes en regiones Costa Sierra Occidental, Sierra de Amula, Lagunas, Sur y Norte.

Con información del SMN, IAM, The Weather Channel y Meteored.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp.

AO

Temas

Lee También

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones