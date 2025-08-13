La nueva entrega de "La Casa de los Famosos México" ha captado la atención del público gracias a sus dinámicas y, por supuesto, a sus tremendas polémicas. Tal es el caso de los sueldos que reciben algunas de sus celebridades más festejadas o…, poco queridas. Entre las más parloteadas destacan Ninel Conde, Alexis Ayala y Facundo, quienes no solo cargan con su propia fama, sino también con el razones por las cuales entraron al reality.

En el caso de Alexis Ayala, su ingreso a la casa fue motivado por una razón clara: una fuerte crisis financiera. El actor reveló que incluso tuvo que vender su casa antes de entrar al programa. Su contrato establece un pago semanal de 400 mil pesos, y en caso de salir eliminado, recibiría 200 mil por semana por asistir a las galas.

Facundo, conocido por su irreverente estilo como conductor y creador de contenido, también sorprendió por su franqueza. Según él, la pérdida de su último empleo en la radio lo llevó a aceptar la oferta del reality, viéndola como una oportunidad para estabilizar su economía. Su sueldo semanal es de 400 mil pesos.

¿Quién la celebridad mejor pagada en La Casa de los Famosos México?

Muy por el contrario, la actriz y cantante oriunda de Toluca, Ninel Conde, es quien lidera la lista de los mejor pagados en el programa.

Conde posee un contrato que le garantiza 500 mil pesos por semana, lo cual deja entrever que su permanencia en la casa no solo es mediática, también es altamente rentable. En caso de ser eliminada, seguiría cobrando la mitad de esa cantidad —250 mil pesos— por participar en las galas. Hasta ahora, su participación le ha generado ya 1.5 millones de pesos.

Con información de SUN

AO

