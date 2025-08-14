La alcaldesa de San Pedro Tlaquepaque, Laura Imelda Pérez Segura, expuso ante integrantes de Coparmex Jalisco, los cuatro ejes rectores que guían su administración: Bienestar, Honestidad, Comunidad Segura y “Todo Tlaquepaque Vale Total”, durante su intervención, resaltó los avances en las gestiones realizadas ante diversas instancias para concretar el proyecto del Cablebús.

“El Cablebús es un transporte innovador que no existe en el Estado, es un transporte mucho más barato en su construcción, mantenimiento y operación, es mucho más amigable con el medio ambiente, mucho más rápido de construir y es un transporte incluyente y mucho más seguro” detalló Laura Imelda.

La presidenta municipal subrayó que para su administración el transporte público es un eje fundamental, al considerarlo clave para que la ciudadanía acceda a sus derechos , “acercar a las personas a sus derechos es prioridad”, afirmó, al destacar la relevancia del proyecto del Cablebús, el cual permitiría enlazar puntos estratégicos como la Línea 4 del tren ligero, la carretera a Chapala, el Cerro del Cuatro —donde se ubica el Centro Universitario—, la avenida Colón y, posiblemente, el ITESO.

Para Laura Imelda este tipo de proyectos hacen cambios profundos, por lo que “ya se hizo el proyecto costo-beneficio, que es el inicial, ya obtuvimos el registro de Comunicaciones y Transportes y hoy estamos ya en la etapa de la unidad de inversión, para que una vez que se solventen todas esas inquietudes, podamos obtener el registro definitivo de la cartera de inversión”.

Pérez Segura añadió que la Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, ha manifestado su compromiso de invertir en este tipo de transporte, por lo que ya se trabaja de manera coordinada con el Gobierno Federal.

Durante la reunión con integrantes de Coparmex Jalisco también se abordaron temas relacionados con seguridad, empleo y salud; en ese sentido, la alcaldesa se comprometió a canalizar las solicitudes a las dependencias municipales correspondientes.

Por otro lado, el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex Jalisco), Raúl Flores, resaltó la importancia de la colaboración entre San Pedro Tlaquepaque y el sector empresarial, en donde se establecerán mesas de trabajo para el bien común en beneficio de la comunidad.

Laura Imelda Pérez Segura junto a integrantes de Coparmex Jalisco. CORTESÍA.

