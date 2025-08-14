Jueves, 14 de Agosto 2025

LO ÚLTIMO DE Jalisco

Jalisco |

Así se vería el segundo piso en López Mateos según la IA

El segundo piso en López Mateos es una propuesta que tiene el objetivo de solucionar el congestionamiento vial en la ciudad

Por: El Informador

Usuarios de redes sociales le preguntaron a la Inteligencia Artificial cómo se vería el segundo piso en López Mateos si llegase a aprobarse como proyecto. EL INFORMADOR/ A. Navarro

Usuarios de redes sociales le preguntaron a la Inteligencia Artificial cómo se vería el segundo piso en López Mateos si llegase a aprobarse como proyecto. EL INFORMADOR/ A. Navarro

Luego de que diversos grupos y figuras políticas pidieran al Gobierno de Jalisco construir un segundo piso en López Mateos como solución al congestionamiento vial, la propuesta se volvió tema de conversación en redes sociales.

Lee también: "Solución a López Mateos es decisión colectiva": Pablo Lemus

El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, afirmó que la solución al congestionamiento vial en la avenida López Mateos debe definirse mediante consenso. 

 ESPECIAL/ FACEBOOK/ Guadalajara Jalisco.
ESPECIAL/ FACEBOOK/ Guadalajara Jalisco.

Recordemos que durante su administración como alcalde de Guadalajara, Lemus rechazó la propuesta de construir un segundo piso en dicha vialidad; sin embargo, ante las solicitudes de diversos sectores para edificar un viaducto, convocó a una mesa técnica y de diálogo. 

 ESPECIAL/ ChatGPT
ESPECIAL/ ChatGPT

La propuesta ha generado divisiones, ya que mientras algunos la respaldan, académicos y organizaciones civiles han expresado su rechazo.

 ESPECIAL/ FACEBOOK/ Metropolitano en Bici
ESPECIAL/ FACEBOOK/ Metropolitano en Bici

En ese sentido, usuarios de redes sociales le preguntaron a la Inteligencia Artificial cómo se vería el segundo piso en López Mateos si llegase a aprobarse como proyecto.

  ESPECIAL/ FACEBOOK/ Metropolitano en Bici
 ESPECIAL/ FACEBOOK/ Metropolitano en Bici
 ESPECIAL/ FACEBOOK/ Metropolitano en Bici 
ESPECIAL/ FACEBOOK/ Metropolitano en Bici 

