Luego de que diversos grupos y figuras políticas pidieran al Gobierno de Jalisco construir un segundo piso en López Mateos como solución al congestionamiento vial, la propuesta se volvió tema de conversación en redes sociales.

El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, afirmó que la solución al congestionamiento vial en la avenida López Mateos debe definirse mediante consenso.

ESPECIAL/ FACEBOOK/ Guadalajara Jalisco.

Recordemos que durante su administración como alcalde de Guadalajara, Lemus rechazó la propuesta de construir un segundo piso en dicha vialidad; sin embargo, ante las solicitudes de diversos sectores para edificar un viaducto, convocó a una mesa técnica y de diálogo.

ESPECIAL/ ChatGPT

La propuesta ha generado divisiones, ya que mientras algunos la respaldan, académicos y organizaciones civiles han expresado su rechazo.

ESPECIAL/ FACEBOOK/ Metropolitano en Bici

En ese sentido, usuarios de redes sociales le preguntaron a la Inteligencia Artificial cómo se vería el segundo piso en López Mateos si llegase a aprobarse como proyecto.

ESPECIAL/ FACEBOOK/ Metropolitano en Bici

ESPECIAL/ FACEBOOK/ Metropolitano en Bici

