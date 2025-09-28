En su cuarta visita oficial a Jalisco como Presidenta de México, Claudia Sheinbaum visitó la entidad para rendir cuentas en torno a su primer año de Gobierno, como parte de su gira “La Transformación Avanza”, siendo este estado el número 29 en visitar como parte de dicha gira.

En ella, la Presidenta se comprometió a rehabilitar las carreteras de Jalisco, aunque sin mencionar montos de inversión.

“Hay algo que me han pedido muchísimo: vamos a repavimentar todas las carreteras federales de Jalisco. Vamos a empezar con la Carretera Federal 80, la de Autlán. Ya le dije a Jesús Esteva, que es el secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, que empezamos este año”, afirmó la mandataria.

Indicó que “se pausó el proyecto por las lluvias, y solo se está esperando un poco a que termine la época de lluvias para proceder a dicha rehabilitación”.

"Más agua de calidad para la Zona Metropolitana de Guadalajara”

También afirmó que se trabaja en conjunto con el Gobierno de Jalisco y los municipales para tratar temas de agua, entre los cuales se encuentra el saneamiento y restauración del Río Lerma Santiago, “un proyecto que ya inició y que será de todo el sexenio”, por tratarse de un río muy importante del país, además de que ya se estudia el Acueducto Chapala-Guadalajara “para que pueda haber más agua de calidad para la Zona Metropolitana de Guadalajara”.

La Presidenta no hizo mención alguna al proyecto del Acueducto Solís-León, por el cual ya hay diversos recursos interpuestos por jaliscienses ante el riesgo que este representa para el lago de Chapala.

“Podemos venir de partidos políticos distintos, pero es muy importante cuando estamos en el Gobierno que nos coordinemos los gobiernos municipales, estatales y el Gobierno Federal. Y yo quiero agradecer al gobernador (Pablo Lemus) porque ha habido mucha coordinación, y eso yo se lo agradezco”, aseveró Sheinbaum Pardo.

“La UdeG va a tener todo su presupuesto”

Aprovechó además para confirmar que la asignación de recursos para la Universidad de Guadalajara (UdeG) previstos en el Proyecto del Presupuesto de Egresos de la Federación fue un error, pero que ya se trabaja para subsanarlo. “La UdeG va a tener todo su presupuesto”, afirmó.

La Presidenta también habló sobre el puente “Amado Nervo” que se construye en la Costa, entre Puerto Vallarta y Bahía de Banderas, cinco caminos artesanales en la región para conectar a las comunidades rurales “porque esta zona está creciendo muchísimo y necesita mucha inversión”.

Durante su visita a Jalisco la Mandataria también hizo mención del trabajo conjunto que sigue el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional (Cinvestav), la Secretaría de Ciencias y el Gobierno de Jalisco para la creación e impulso del Centro Kutsari de Diseño de Semiconductores. “Este va a ser muy importante, porque va a permitir que México siga desarrollándose en la tecnología de última generación para mayor producción”, dijo.

Recordó que entre los proyectos prioritarios de su gobierno se encuentra la recuperación de trenes de pasajeros, dentro de lo cual ya se construye el México-Querétaro y ya se licitó el Querétaro-Irapuato. “Después va el Irapuato-León y luego León-Guadalajara. Y vamos a recuperar el tren de pasajeros México-Guadalajara”, manifestó la presidenta.

También habló sobre el plantel de preparatoria que se construirá en El Salto, la ampliación del plantel de Lagos de Moreno, la reconversión de un plantel en Tonalá y otro en Ayotlán “y analizando la posibilidad de instaurar un campus de la Universidad Nacional Rosario Castellanos”.

“Estamos apoyando el Tren Ligero. Vamos a construir 68 mil 111 viviendas y a recuperar las viviendas abandonadas”, añadió, mencionando además que tan solo en Jalisco 500 mil 469 familias se verán beneficiadas con el proyecto del Infonavit para finalizar “créditos impagables” de viviendas.

Nuevos Centros de Educación y Cuidado Infantil en Jalisco

Por último, refirió, se construirán en Jalisco 97 Centros de Educación y Cuidado Infantil, además de destacar el avance que lleva el Hospital Regional de Zona que se construye en Tlajomulco, y que fue inaugurado en su primera etapa en agosto pasado.

Al finalizar el evento agradeció a algunas de las personas que la acompañaron en el presídium, además de Lemus Navarro, al secretario de Economía, Marcelo Ebrard; al secretario de Salud, David Kershenobich; al titular de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, Jesús Esteva, y al titular del ISSSTE, Martí Batres.

