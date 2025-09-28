Sube el número de fallecidos por explosión de pipa en Iztapalapa

La Secretaría de Salud de la Ciudad de México (CDMX) actualizó la cifra de las personas que han fallecido por la explosión de una pipa de gas LP en la alcaldía de Iztapalapa. De acuerdo con los datos, al corte de las 22:00 horas de este sábado eran 31 personas las que han perdido la vida por este incidente, mientras otras 13 continúan hospitalizadas y 40 fueron dadas de alta.

A la lista de personas finadas se agregó el nombre de Óscar Uriel García Rivera, de 31 años de edad, quien se encontraba en el Hospital General 20 de Noviembre.

Entre las personas que perdieron la vida por la explosión del 10 de septiembre están la señora Alicia Matías Teodoro, de 49 años, quien falleció luego de proteger a su nieta de dos años, Jazlyn Azuleth, durante la explosión.

Así como Fernando Soto Munguía, chofer de la unidad involucrada en la explosión, y Giovana, de 21 años, la mujer que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ) reportó como desconocida.

La explosión ocurrió cuando un camión cisterna con capacidad de 49 mil 500 litros volcó y explotó en la Calzada Ignacio Zaragoza, a la altura del Puente de la Concordia, en Iztapalapa. Para los habitantes de la capital, este es uno de los incidentes más graves en la historia reciente de la metrópoli.

MB



