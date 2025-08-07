Clima HOY, 7 de agosto en los Pueblos Mágicos de Jalisco

Los Pueblos Mágicos de Jalisco son conocidos por su diversidad de flora y fauna, así como por las múltiples actividades para disfrutar. Tanto locales como turistas los visitan, atraídos por la gastronomía, la tradición y la cultura de cada uno de ellos. Estos destinos son una buena opción para visitar este jueves 7 de agosto.

El clima juega un papel clave al momento de planear una visita, ya que de él depende qué tan recomendable sea el viaje y si será posible seguir el itinerario sin contratiempos. Por eso, a continuación te compartimos el pronóstico del clima para este 7 de agosto en algunos de los principales Pueblos Mágicos de Jalisco:

Mazamitla

Chapala

San Pedro Tlaquepaque

Tequila

Tapalpa

Talpa de Allende

Clima en Mazamitla hoy, 7 de agosto

Hora Temperatura Se pronostica 9:00 16° Parcialmente nuboso 10:00 17° Nubes y claros 11:00 18° Lluvia débil con probabilidad de 30% en la región 12:00 18° Lluvia débil con probabilidad de 50% en la región 13:00 18° Lluvia débil con probabilidad de 60% en la región 14:00 19° Lluvia débil con probabilidad de 50% en la región 15:00 18° Parcialmente nuboso 16:00 18° Parcialmente nuboso 17:00 17° Nubes altas 18:00 16° Parcialmente nuboso 19:00 15° Parcialmente nuboso 20:00 14° Nubes altas 21:00 13° Parcialmente nuboso 22:00 13° Parcialmente nuboso 23:00 13° Parcialmente nuboso

Clima en Chapala hoy, 7 de agosto

Hora Temperatura Se pronóstica 9:00 20° Nubes y claros 10:00 21° Parcialmente nuboso 11:00 22° Nubes y claros 12:00 23° Parcialmente nuboso 13:00 22° Parcialmente nuboso 14:00 23° Parcialmente nuboso 15:00 24° Parcialmente nuboso 16:00 24° Nubes y claros 17:00 24° Parcialmente nuboso 18:00 21° Parcialmente nuboso 19:00 22° Parcialmente nuboso 20:00 21° Parcialmente nuboso 21:00 21° Parcialmente nuboso 22:00 21° Nubes y claros 23:00 21° Parcialmente nuboso

Clima en Tequila hoy, 7 de agosto

Hora Temperatura Se pronostica 10:00 26° Parcialmente nuboso 11:00 28° Nubes y claros 12:00 30° Parcialmente nuboso 13:00 30° Parcialmente nuboso 14:00 31° Parcialmente nuboso 15:00 28° Tormenta con probabilidad de 30% en la región 16:00 29° Tormenta con probabilidad de 30% en la región 17:00 28° Tormenta con probabilidad de 30% en la región 18:00 28° Parcialmente nuboso 19:00 25° Tormenta con probabilidad de 30% en la región 20:00 22° Tormenta con probabilidad de 30% en la región 21:00 21° Parcialmente nuboso 22:00 20° Parcialmente nuboso 23:00 20° Parcialmente nuboso

Clima en San Pedro Tlaquepaque hoy, 7 de agosto

Hora Temperatura Se pronostica 10:00 23° Nubes y claros 11:00 25° Lluvia débil con probabilidad de 30% en la región 12:00 27° Lluvia débil con probabilidad de 50% en la región 13:00 27° Lluvia débil con probabilidad de 60% en la región 14:00 25° Lluvia débil con probabilidad de 50% en la región 15:00 26° Parcialmente nuboso 16:00 26° Parcialmente nuboso 17:00 26° Nubes altas 18:00 25° Parcialmente nuboso 19:00 24° Parcialmente nuboso 20:00 23° Nubes altas 21:00 22° Parcialmente nuboso 22:00 21° Parcialmente nuboso 23:00 20° Parcialmente nuboso

Clima en Tapalpa hoy, 7 de agosto

Hora Temperatura Se pronostica 10:00 26° Parcialmente nuboso 11:00 28° Nubes y claros 12:00 30° Parcialmente nuboso 13:00 30° Parcialmente nuboso 14:00 31° Parcialmente nuboso 15:00 28° Tormenta con probabilidad de 30% en la región 16:00 29° Tormenta con probabilidad de 30% en la región 17:00 28° Tormenta con probabilidad de 30% en la región 18:00 28° Parcialmente nuboso 19:00 25° Tormenta con probabilidad de 30% en la región 20:00 22° Tormenta con probabilidad de 30% en la región 21:00 21° Parcialmente nuboso 22:00 20° Parcialmente nuboso 23:00 20° Parcialmente nuboso

Clima en Talpa de Allende hoy, 7 de agosto

Hora Temperatura Se pronostica 10:00 24° Parcialmente nuboso 11:00 25° Cubierto 12:00 25° Lluvia débil con probabilidad de 50% en la región 13:00 26° Lluvia débil con probabilidad de 70% en la región 14:00 25° Tormenta con probabilidad de 80% en la región 15:00 23° Lluvia débil con probabilidad de 80% en la región 16:00 24° Lluvia débil con probabilidad de 70% en la región 17:00 24° Lluvia débil con probabilidad de 70% en la región 18:00 23° Lluvia débil con probabilidad de 40% en la región 19:00 21° Lluvia débil con probabilidad de 30% en la región 20:00 21° Parcialmente nuboso 21:00 20° Parcialmente nuboso 22:00 20° Parcialmente nuboso 23:00 19° Parcialmente nuboso

Con información de Meteored**

