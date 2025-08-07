Jueves, 07 de Agosto 2025

LO ÚLTIMO DE Jalisco

Jalisco |

Clima HOY, 7 de agosto en los Pueblos Mágicos de Jalisco

Conoce el pronóstico del clima para este jueves 7 de agosto de algunos de los emblemáticos Pueblos Mágicos que alberga Jalisco

Por: Anel Solis

Para el día de hoy, 7 de agosto se pronostica lluvia en algunos Pueblos Mágicos de Jalisco. UNSPASH/ R. Lopez

Para el día de hoy, 7 de agosto se pronostica lluvia en algunos Pueblos Mágicos de Jalisco. UNSPASH/ R. Lopez

Los Pueblos Mágicos de Jalisco son conocidos por su diversidad de flora y fauna, así como por las múltiples actividades para disfrutar. Tanto locales como turistas los visitan, atraídos por la gastronomía, la tradición y la cultura de cada uno de ellos. Estos destinos son una buena opción para visitar este jueves 7 de agosto. 

El clima juega un papel clave al momento de planear una visita, ya que de él depende qué tan recomendable sea el viaje y si será posible seguir el itinerario sin contratiempos. Por eso, a continuación te compartimos el pronóstico del clima para este 7 de agosto en algunos de los principales Pueblos Mágicos de Jalisco:

  • Mazamitla
  • Chapala
  • San Pedro Tlaquepaque
  • Tequila
  • Tapalpa
  • Talpa de Allende

Clima en Mazamitla hoy, 7 de agosto

Hora Temperatura Se pronostica
9:00 16° Parcialmente nuboso
10:00 17° Nubes y claros
11:00 18° Lluvia débil con probabilidad de 30% en la región
12:00  18° Lluvia débil con probabilidad de 50% en la región
13:00 18° Lluvia débil con probabilidad de 60% en la región
14:00  19° Lluvia débil con probabilidad de 50% en la región
15:00  18° Parcialmente nuboso
16:00  18° Parcialmente nuboso
17:00  17° Nubes altas
18:00  16° Parcialmente nuboso
19:00  15° Parcialmente nuboso
20:00 14° Nubes altas
21:00  13° Parcialmente nuboso
22:00  13° Parcialmente nuboso
23:00  13° Parcialmente nuboso

Clima en Chapala hoy, 7 de agosto

Hora Temperatura Se pronóstica
9:00 20° Nubes y claros
10:00 21° Parcialmente nuboso
11:00 22° Nubes y claros
12:00 23° Parcialmente nuboso
13:00 22° Parcialmente nuboso
14:00 23° Parcialmente nuboso
15:00  24° Parcialmente nuboso
16:00  24° Nubes y claros
17:00  24° Parcialmente nuboso
18:00 21° Parcialmente nuboso
19:00 22° Parcialmente nuboso
20:00  21° Parcialmente nuboso
21:00 21° Parcialmente nuboso
 22:00 21° Nubes y claros
23:00  21° Parcialmente nuboso

Lee también: Listas UDG: En esta fecha es el registro para el calendario 2026-A

Clima en Tequila hoy, 7 de agosto

Hora Temperatura Se pronostica
10:00 26° Parcialmente nuboso
11:00 28° Nubes y claros
12:00  30° Parcialmente nuboso
13:00  30° Parcialmente nuboso
14:00  31° Parcialmente nuboso
15:00  28° Tormenta con probabilidad de 30% en la región
16:00  29° Tormenta con probabilidad de 30% en la región
17:00 28° Tormenta con probabilidad de 30% en la región
18:00  28° Parcialmente nuboso
19:00  25° Tormenta con probabilidad de 30% en la región
20:00  22° Tormenta con probabilidad de 30% en la región
21:00  21° Parcialmente nuboso
22:00 20° Parcialmente nuboso
23:00 20° Parcialmente nuboso

Clima en San Pedro Tlaquepaque hoy, 7 de agosto

Hora Temperatura Se pronostica
10:00 23° Nubes y claros
11:00 25° Lluvia débil con probabilidad de 30% en la región
12:00  27° Lluvia débil con probabilidad de 50% en la región
13:00  27° Lluvia débil con probabilidad de 60% en la región
14:00 25° Lluvia débil con probabilidad de 50% en la región
15:00  26° Parcialmente nuboso
16:00  26° Parcialmente nuboso
17:00  26° Nubes altas
18:00  25° Parcialmente nuboso
19:00 24° Parcialmente nuboso
20:00  23° Nubes altas
21:00  22° Parcialmente nuboso
22:00  21° Parcialmente nuboso
23:00  20° Parcialmente nuboso

Clima en Tapalpa hoy, 7 de agosto

Hora Temperatura Se pronostica
10:00 26° Parcialmente nuboso
11:00 28° Nubes y claros
12:00  30° Parcialmente nuboso
13:00  30° Parcialmente nuboso
14:00  31° Parcialmente nuboso
15:00  28° Tormenta con probabilidad de 30% en la región
16:00  29° Tormenta con probabilidad de 30% en la región
17:00  28° Tormenta con probabilidad de 30% en la región
18:00  28° Parcialmente nuboso
19:00  25° Tormenta con probabilidad de 30% en la región
20:00  22° Tormenta con probabilidad de 30% en la región
21:00  21° Parcialmente nuboso
22:00  20° Parcialmente nuboso
23:00  20° Parcialmente nuboso

Clima en Talpa de Allende hoy, 7 de agosto

Hora Temperatura Se pronostica
10:00 24° Parcialmente nuboso
11:00 25° Cubierto
12:00  25° Lluvia débil con probabilidad de 50% en la región
13:00  26° Lluvia débil con probabilidad de 70% en la región
14:00  25° Tormenta con probabilidad de 80% en la región
15:00 23° Lluvia débil con probabilidad de 80% en la región
16:00  24° Lluvia débil con probabilidad de 70% en la región
17:00  24° Lluvia débil con probabilidad de 70% en la región
18:00 23° Lluvia débil con probabilidad de 40% en la región
19:00  21° Lluvia débil con probabilidad de 30% en la región
20:00  21° Parcialmente nuboso
21:00  20° Parcialmente nuboso
22:00  20° Parcialmente nuboso
23:00  19° Parcialmente nuboso

Con información de Meteored**

Te puede interesar: IDEFT y PLAI apuestan por educación tecnológica del futuro

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *
AS

Temas

Lee También

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones