El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), fuente climática oficial del Gobierno de México, actualizó la mañana de este martes 26 de agosto la localización de la tormenta tropical "Juliette" en el océano Pacífico y su proximidad con el territorio nacional.

De acuerdo a información del SMN, la tormenta tropical "Juliette" continúa alejándose del territorio nacional; sin embargo, sus desprendimientos nubosos y amplia circulación mantendrán la probabilidad de lluvias puntuales fuertes y oleaje elevado en Baja California Sur .

Actualmente, el punto más cercano al territorio mexicano de "Juliette" es a 805 km al oeste-suroeste de Cabo San Lucas, Baja California Sur .

El desplazamiento actual del fenómeno natural es hacia el noroeste (320°) a 17 km/h. Mantiene vientos máximos sostenidos de 110 km/h y rachas de 140 km/h.

Se esperan lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm) en Baja California Sur, además de oleaje de 2.0 a 3.0 metros en la costa occidental del estado.

"Juliette" es el décimo ciclón tropical de la temporada en la cuenca del Pacífico , donde se prevén entre 16 y 20. No se prevé que alcance la categoría como huracán .

Autoridades piden extremar precauciones a la población en general en las zonas del estado mencionado por lluvias, viento y oleaje (incluyendo la navegación marítima) y atender las recomendaciones emitidas por las autoridades del Sistema Nacional de Protección Civil, en cada entidad.

Con información del Servicio Meteorológico Nacional

OA