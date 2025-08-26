Esta mañana, elementos de la unidad de guardabosques de la Comisaría de Seguridad de Guadalajara rescataron a un perro que se encontraba en un canal de la calle Luis Covarrubias, a la altura de la colonia 5 de Mayo, en donde se acumulan todo tipo de deshechos.

Un equipo de seguridad sujetó a un elemento con un arnés, quien descendió con cuidado por la pendiente del canal para encontrarse con el perro, que se mantenía al final de la estructura empinada, al borde de las aguas sucias. La oficial logró asegurar al animal por la parte trasera, evitando cualquier ataque, mientras escalaba ayudada por el resto del equipo, quienes halaron la soga y pusieron a los dos a nivel de piso.

El video del rescate fue compartido a través del perfil oficial de Facebook de la Policía de Guadalajara con el siguiente mensaje: "Nuestros compañeros de Guardabosques, rescataron a un perrito que se encontraba atrapado en un canal de aguas sucias en la Colonia 5 de Mayo. #LaPolicíaQueTeCuida".

Con ello, la dependencia reafirma su posición de cuidar todas las vidas de la ciudad. La publicación fue agradecida por usuarios de dicha red social.

