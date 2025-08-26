Martes, 26 de Agosto 2025

LO ÚLTIMO DE Jalisco

Jalisco |

En Guadalajara se viene una BORRASCA por la tarde

De acuerdo con el pronóstico del clima, el aguacero está de vuelta en Guadalajara

Por: Ámbar Orozco

En la oscura Guadalajara se registra altísima caída de tormenta con actividad eléctrica. EFE / ARCHIVO

En la oscura Guadalajara se registra altísima caída de tormenta con actividad eléctrica. EFE / ARCHIVO

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) el monzón mexicano; la onda tropical número 25 que se traslada sobre el occidente; el desplazamiento de la onda tropical número 26 sobre el sureste y sur del país; y una vaguada en altura que se extenderá también sobre el oriente y sur, germinarán lluvias puntuales intensas  —de 75 a 150 milímetros— en el oeste de Jalisco. Dentro del Área Metropolitana de Guadalajara se prevé tremenda caída de lluvia eléctrica por la tarde.

Durante la mayor parte del día, el cielo en Guadalajara permanecerá con nubes y claros; las temperaturas oscilarán en torno a los 26 y 16 grados centígrados, y el viento Este alcanzará una velocidad de hasta 26 km/h.

Mira: Cinco carreras de BUEN salario en México en 2025

¿A qué hora lloverá este 26 de agosto en Guadalajara?

En la oscura ciudad tapatía, y de acuerdo con la cadena meteorológica de Meteored, se registra altísima caída de tormenta con actividad eléctrica —con una acumulación de agua de 9.9 mm— en el 90% de su región en las siguientes horas:

04:00 AM Lluvia (70%)  Acumulación de agua de 0.4 mm
05:00 PM Tormenta (80%)  Acumulación de agua de 5.2 mm
06:00 PM  Tormenta (80%)  Acumulación de agua de 3.4 mm 
07:00 PM  Lluvia (80%) Acumulación de agua de 0.3 mm 
08:00 PM Lluvia (70%) Acumulación de agua de 0.4 mm 
09:00 PM Lluvia (60%) Acumulación de agua de 0.2 mm 

Lee: Dólar da PATADÓN al peso mexicano; tipo de cambio esta mañana

Asimismo, el Instituto de Astronomía y Meteorología (IAM) de la UdeG refirió que para el Estado de Jalisco, se prevén lluvias por la tarde y noche a lo largo del territorio.

Con información del SMN, IAM, The Weather Channel y Meteored.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp

AO
 

Temas

Lee También

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones