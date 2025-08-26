De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) el monzón mexicano; la onda tropical número 25 que se traslada sobre el occidente; el desplazamiento de la onda tropical número 26 sobre el sureste y sur del país; y una vaguada en altura que se extenderá también sobre el oriente y sur, germinarán lluvias puntuales intensas —de 75 a 150 milímetros— en el oeste de Jalisco. Dentro del Área Metropolitana de Guadalajara se prevé tremenda caída de lluvia eléctrica por la tarde.

Durante la mayor parte del día, el cielo en Guadalajara permanecerá con nubes y claros; las temperaturas oscilarán en torno a los 26 y 16 grados centígrados, y el viento Este alcanzará una velocidad de hasta 26 km/h.

¿A qué hora lloverá este 26 de agosto en Guadalajara?

En la oscura ciudad tapatía, y de acuerdo con la cadena meteorológica de Meteored, se registra altísima caída de tormenta con actividad eléctrica —con una acumulación de agua de 9.9 mm— en el 90% de su región en las siguientes horas:

04:00 AM Lluvia (70%) Acumulación de agua de 0.4 mm 05:00 PM Tormenta (80%) Acumulación de agua de 5.2 mm 06:00 PM Tormenta (80%) Acumulación de agua de 3.4 mm 07:00 PM Lluvia (80%) Acumulación de agua de 0.3 mm 08:00 PM Lluvia (70%) Acumulación de agua de 0.4 mm 09:00 PM Lluvia (60%) Acumulación de agua de 0.2 mm

Asimismo, el Instituto de Astronomía y Meteorología (IAM) de la UdeG refirió que para el Estado de Jalisco, se prevén lluvias por la tarde y noche a lo largo del territorio.

Con información del SMN, IAM, The Weather Channel y Meteored.

